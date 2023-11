Guasto alle docce dello Stadium, Juve e Inter a casa senza potersi lavare dopo la partita Un guasto all’impianto docce dello Stadium di Torino ha costretto la Juventus e l’Inter a tornare a casa senza potersi lavare dopo la partita.

Vito Lamorte

Un guasto all'impianto docce dell'Allianz Stadium non ha permesso alla Juventus e all'Inter di potersi lavare dopo la gara di campionato. I giocatori sono stati costretti a fare i conti con la bassa pressione dell’acqua e non sono riusciti a portare avanti tutte quelle operazioni che si fanno dopo una partita di calcio per un guasto alle pompe.

La squadra di Massimiliano Allegri e di Simone Inzaghi non sono riuscite a lavarsi dopo il fischio finale e sono state costrette a saltare la doccia calda. A riportare la notizia è La Gazzetta dello Sport.

A destare qualche interrogativo era stato il portiere dell'Inter, Sommer, che si è presentato a fare l'intervista post-gara con la divisa da gioco. Una situazione piuttosto unica perché è difficile ricordare situazione del genere ma ci sono situazioni che non si possono prevedere.

Se i giocatori della Juve hanno raggiunto le proprie abitazioni con facilità, i calciatori nerazzurri sono saliti sul pullman ancora con la tenuta da gioco sotto tuta e giaccone e hanno rimandato la doccia a Milano. Un episodio non facile da gestire anche perché la temperatura a Torino si aggirava intorno ai 4 gradi e dopo una fatica fisica di quella portata una doccia calda era l'unica cosa di cui i calciatori avevano bisogno.

Intanto, allo Stadium nella storia è stato registrato un nuovo record di presenza: grazie alle 41.507 spettatori quella tra Juventus e Inter è diventata la partita più seguita da quando è stato inaugurato l’impianto nel 2011. Superato proprio un altro derby d'Italia che si è giocato nel 2018.

