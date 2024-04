Guardiola esalta De Zerbi, ma l’arma vincente diventa un boomerang per il Brighton: ko 4-0 con il City

video suggerito

La costruzione dal basso è uno dei cardini dei cosiddetti allenatori ‘giochisti'. Pep Guardiola ha sempre incensato Roberto De Zerbi e a pochi minuti dalla sfida tra Brighton e Manchester City ha elogiato il tecnico italiano, facendogli pubblicamente tanti complimenti ed elogiandolo per la ripartenza dal basso. Parole che sono diventate un boomerang per il Brighton, che ha incassato in modo sciocco il gol che ha chiuso la partita già nel primo tempo, quando la ripartenza dal basso si è tramutata nella doppietta di Foden. Il Manchester City ha vinto 4-0 in casa del Brighton e ora a -1 dall'Arsenal.

Guardiola esalta De Zerbi celebrando la sua costruzione dal basso

Il Manchester City in casa del Brighton aveva un solo risultato a disposizione: doveva vincere per superare il Liverpool e soprattutto per rimanere nella scia dell'Arsenal capolista, ma anche con una partita in più (oltre che con una miglior differenza reti).

Partita contro i Seagulls che Guardiola temeva molto, perché De Zerbi è uno dei suoi adepti, ed è uno dei migliori, tanto da essere incensato con queste parole a Sky Sports UK poco prima del calcio d'inizio: "De Zerbi? È un allenatore coraggioso, non gli interessa chi è l'avversario. Ha un processo di costruzione dal basso fantastico, tra i migliori che abbia mai visto. È una persona perfetta per il calcio, ha idee chiare: ha fatto bene in Italia e in Ucraina, ha avuto tanti problemi in questa stagione tra infortuni e cessioni, ma il suo modo di giocare è sempre molto riconoscibile. Sono un suo grandissimo fan e mi piace tantissimo vedere il suo Brighton".

Foden fa doppietta sfruttando l'errore nella costruzione dal basso del Brighton

Il Brighton nella top ten anche quest'anno è frutto di un lavoro favoloso di De Zerbi. Il Manchester City è in una forma straordinario e cerca il riscatto in Premier dopo la delusione della Champions League, e ha giocato con il sangue agli occhi. Al 17′ l'1-0. Walker pennella, De Bruyne con un colpo di testa in tuffo segna un gol favoloso, è 1-0. Poco dopo c'è il 2-0, il marcatore è uno scatenato Foden che al minuto 37′ firma il 3-0, nato da un'errata costruzione dal basso.

Sette passaggi corti, forse un filo leziosi, l'ultimo sbagliato, De Bruyne tocca per l'inglese che realizza un gol fantastico. Guardiola voleva fare un elogio ed è uscita un'involontaria gufata. Nella ripresa i campioni in carica chiudono i conti, con il 4-0, Alvarez. Il Manchester City vince nettamente con il Brighton e si riporta nei pressi dei Gunners.