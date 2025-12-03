Guardiola dopo la folle partita del Manchester City: “Vi siete divertiti? Io ho perso i capelli”
Essere sempre al vertice non è semplice. Pep Guardiola lo sa benissimo. Il Manchester City dopo essere partito bene, ha dato qualche segno di cedimento, ma comunque è secondo in Premier League. La partita con il Fulham, del turno infrasettimanale, è stato lo specchio di questo movimentato periodo. Al 55′ il punteggio era di 5-1 per il City, che d'un tratto si è trovato davanti ‘solo' di un gol. Sul 5-4 sono ritornate a galla tutte le paure e i tutti i dubbi. I tre punti, alla fine, sono stati portati a casa. Guardiola dopo la partita ha scherzato e con una battuta ha contemporaneamente cercato di sdrammatizzare e ha fatto capire che un po' di fifa (sportiva) c'è stata.
Fulham-Manchester City 4-5
Quando Fulham-Manchester City è terminata Guardiola ha salutato l'allenatore avversario, Marco Silva. Un abbraccio e parole cordiali. Poi si è fiondato da Savinho, che ha catechizzato. Non è la prima volta che dopo una vittoria il tecnico catalano rimbrotta subito un suo calciatore, è un modo anche per alleggerire la tensione. L'incontro con il Fulham era importante, e le risposte sembravano belle chiare.
Al 56′ il punteggio era già di 5-1 per la squadra di Pep. Gol di Haaland, Reijnders, doppietta di Foden e un'autorete propiziata da una bella giocata di Doku. Tutto cambia in pochi minuti, Iwobi trafigge Donnarumma, battuto poi due volte in sei minuti dall'ex rossonero Chukwueze, è 5-4. Il finale è ansiogeno per i Citizens, che riescono comunque a portare a casa i tre punti. L'inseguimento all'Arsenal prosegue.
"Gli articoli li avevate già scritti"
In conferenza stampa l'allenatore catalano è stato incalzato. Diverse domande sulla fragilità difensiva e sulla rimonta, non completata, ma comunque notevole, del Fulham. Guardiola se l'è cavata con una battuta che rende bene l'idea sul pathos vissuto nei minuti finali, compreso un lungo recupero: "Voi vi siete divertiti. Io non so cosa sia successo, non ho una risposta. Io ho perso i capelli".
Ovviamente con quella battuta scherzosa ha fatto ridere l'intera sala stampa, ma ha reso l'idea del suo finale di partita che è stato pieno di tensione. Un'eventuale pareggio sarebbe stato una mazzata pura per il Manchester, che giusto una settimana fa è stato sconfitto dal Bayer Leverkusen in Champions League, mettendo a repentaglio la qualificazione diretta agli ottavi di finale.
Infine, dopo aver scherzato con i media: "Con l'1-5 stavate già scrivendo gli articoli, con titoli come: ‘Il City è finalmente tornato'. Poi li avete buttati nella spazzatura", ha aggiunto una frase filosofica, nel suo stile: "Il calcio è emozione. Noi abbiamo fatto cose incredibili. Si, incredibili perché so quanto sia difficile giocare a questo livello", almeno per un'ora verrebbe da dire.