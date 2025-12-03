Guardiola dopo la folle partita del Manchester City: “Vi siete divertiti? Io ho perso i capelli”

Il Manchester City ha rischiato grosso con il Fulham, capace di rimontare da 1-5 a 4-5. Il finale di partita è stato ricco di tensione, che Guardiola ha sciolto in conferenza stampa con una battuta.

Essere sempre al vertice non è semplice. Pep Guardiola lo sa benissimo. Il Manchester City dopo essere partito bene, ha dato qualche segno di cedimento, ma comunque è secondo in Premier League. La partita con il Fulham, del turno infrasettimanale, è stato lo specchio di questo movimentato periodo. Al 55′ il punteggio era di 5-1 per il City, che d'un tratto si è trovato davanti ‘solo' di un gol. Sul 5-4 sono ritornate a galla tutte le paure e i tutti i dubbi. I tre punti, alla fine, sono stati portati a casa. Guardiola dopo la partita ha scherzato e con una battuta ha contemporaneamente cercato di sdrammatizzare e ha fatto capire che un po' di fifa (sportiva) c'è stata.

Fulham-Manchester City 4-5

Quando Fulham-Manchester City è terminata Guardiola ha salutato l'allenatore avversario, Marco Silva. Un abbraccio e parole cordiali. Poi si è fiondato da Savinho, che ha catechizzato. Non è la prima volta che dopo una vittoria il tecnico catalano rimbrotta subito un suo calciatore, è un modo anche per alleggerire la tensione. L'incontro con il Fulham era importante, e le risposte sembravano belle chiare.

Haaland naturalmente a segno nel 5–4 del Manchester City, gol pure per Reijnders.

Al 56′ il punteggio era già di 5-1 per la squadra di Pep. Gol di Haaland, Reijnders, doppietta di Foden e un'autorete propiziata da una bella giocata di Doku. Tutto cambia in pochi minuti, Iwobi trafigge Donnarumma, battuto poi due volte in sei minuti dall'ex rossonero Chukwueze, è 5-4. Il finale è ansiogeno per i Citizens, che riescono comunque a portare a casa i tre punti. L'inseguimento all'Arsenal prosegue.

"Gli articoli li avevate già scritti"

In conferenza stampa l'allenatore catalano è stato incalzato. Diverse domande sulla fragilità difensiva e sulla rimonta, non completata, ma comunque notevole, del Fulham. Guardiola se l'è cavata con una battuta che rende bene l'idea sul pathos vissuto nei minuti finali, compreso un lungo recupero: "Voi vi siete divertiti. Io non so cosa sia successo, non ho una risposta. Io ho perso i capelli".

Il Manchester City ha vinto 5–4 contro il Fulham nel turno infrasettimanale di dicembre della Premier League.

Ovviamente con quella battuta scherzosa ha fatto ridere l'intera sala stampa, ma ha reso l'idea del suo finale di partita che è stato pieno di tensione. Un'eventuale pareggio sarebbe stato una mazzata pura per il Manchester, che giusto una settimana fa è stato sconfitto dal Bayer Leverkusen in Champions League, mettendo a repentaglio la qualificazione diretta agli ottavi di finale.

Infine, dopo aver scherzato con i media: "Con l'1-5 stavate già scrivendo gli articoli, con titoli come: ‘Il City è finalmente tornato'. Poi li avete buttati nella spazzatura", ha aggiunto una frase filosofica, nel suo stile: "Il calcio è emozione. Noi abbiamo fatto cose incredibili. Si, incredibili perché so quanto sia difficile giocare a questo livello", almeno per un'ora verrebbe da dire.