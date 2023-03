Guardiola annuncia il prossimo allenatore del Manchester City: “Ci scommetto quello che vuoi” Dopo la vittoria contro il Burnley guardiola ha lodato il lavoro di Kompany: secondo lo spagnolo potrebbe essere lui il suo successore al Manchester City.

A cura di Ada Cotugno

Il Manchester City è arrivato in semifinale di Fa Cup, ma i pensieri di Pep Guardiola si proiettano già oltre. Ieri l'Etihad ha riabbracciato Vincent Kompany, storico giocatore dei Citizens diventato una vera leggenda per la squadra, tanto che gli è stata dedicata una statua all'esterno dello stadio. Il suo Burnley ha perso 6-0, ma la sconfitta non ha messo un ombra il suo grande lavoro.

L'ex difensore belga ha vestito la maglia del City per 12 anni diventando uno dei simboli della grande crescita del club e adesso è alle prese con la sua seconda avventura da allenatore alla guida dei Clarets, una sfida ardua che ha saputo affrontare nel modo migliore.

Lo scorso anno il club è retrocesso dalla Premier League e si ritrovava in una situazione finanziaria molto delicata, con la società sommersa dai prestiti e tanti giocatori pronti a partire. In una sola sessione di mercato hanno perso Nick Pope, uno dei portieri rivelazione di questo campionato con il Newcastle, e i due centrali di difesa Mee e Tarkowski. Una batosta per chiunque, ma non per Kompany.

Anche in un contesto difficile l'ex giocatore ha saputo creare dal nulla un grande progetto, offrendo un calcio propositivo che ha portato il Burnley in cima alla classifica della Championship, pronto per ritornare nella massima serie.

I 13 punti di distacco sono lo specchio di una stagione quasi perfetta che si appresta a finire con il raggiungimento della promozione, un obiettivo impensabile da sfiorare appena qualche mese fa.

Le gesta di Kompany non sono passate inosservate e anche Guardiola ha lodato il grande lavoro del suo ex giocatore, diventato adesso uno stimato collega. L'allenatore del City non si è fermato soltanto ai semplici complimenti, ma nell'intervista post partita ha piazzato una scommessa.

"Un giorno Kompany sarà seduto al mio posto come allenatore, succederà", ha detto lo spagnolo che ha poi aggiunto con sicurezza "Scommetto quello che vuoi. Vincerò la scommessa". Guardiola nutre grande stima nei confronti del belga e prevede per lui un futuro brillante anche come allenatore.

Soltanto il tempo potrà dirci se l'ex Barcellona avrà avuto torto o ragione, ma intanto Kompany studia dai migliori per affrontare la sua prima stagione in Premier League come allenatore. E di sicuro anche lui cullerà il sogno di tornare da allenatore sulla panchina del club che lo ha reso grande in tutto il mondo.