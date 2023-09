Griezmann svela perché è migliorato nelle ultime partite: ha investito su se stesso al fantacalcio Griezmann è stato uno dei protagonisti della vittoria dell’Atletico Madrid in casa dell’Osasuna e dopo il fischio finale ha svelato perché è migliorato nelle ultime partite: il francese ha investito su se stesso al fantacalcio.

A cura di Vito Lamorte

L'Atletico Madrid continua il suo momento positivo e dopo la vittoria nel derby contro il Real porta a casa altri 3 punti nell'ultimo incontro della 7ª giornata della Liga contro l'Osasuna. All'Estadio Sadar di Pamplona è arrivato il secodo successo consecutivo per i ragazzi di Diego Pablo Simeone, che hanno una partita in meno e in caso di vittoria si porterebbero a ridosso delle prime.

I Colchoneros si sono imposti per 2-0 grazie ai gol realizzati da Antoine Griezmann e da Rodrigo Riquelme, uno per tempo, che hanno consegnato 3 punti d'oro al Cholo su un campo durissimo

A sbloccare il match è stato il Principito con un tiro da posizione defilatissima che ha battuto a terra e si è impennato davanti al portiere prima di terminare la sua corsa sul palo opposto. Dopo un assedio durissimo dell'Osasuna p arrivato il raddoppio di Riquelme, che ha chiuso i giochi sfruttando un ottimo assist di Lino e dribblando Fernandez prima di infilare la palla in porta.

I ragazzi di Simeone salgono al quinto posto (13 punti) a -1 dal 4° posto dell'Athletic Bilbao.

Tra i migliori in campo ancora una volta c'è Griezmann che, oltre a trova il gol per il secondo turno di fila, riesce a legare il gioco e ad essere il vero uomo cardine di questa squadra nella fase offensiva. Il suo inizio di stagione è stato in crescendo e il suo bottino attuale è di 3 gol in 7 presenze tre Liga e Champions League.

Dopo la gara l'attaccante francese ha parlato ai microfoni della Liga e ha affermato: "Sono al 100%? No, ancora no. Mi manca ancora un po' ma mi sono comprato al Fantasy e questo mi dà un plus". Il Fantasy in Spagna sarebbe l'equivalente del nostro fantacalcio: adesso bisognerà scoprire se Griezmann ha detto la verità oppure era solo una battuta, ma certamente la sua prontezza nella risposta ha spiazzato tutti.

Unica nota stonata della serata è l'espulsione di Alvaro Morata, che nel giro di pochi minuti viene ammonito per due volte e salterà la prossima gara col Cadice.