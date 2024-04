Marcos Llorente segue la dieta paleolitica: può mangiare solo cibo che esisteva nella preistoria

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Marcos Llorente è uno dei calciatori più rappresentativi dell'Atletico Madrid del Cholo Simeone. Ben 193 presenze per il centrocampista spagnolo con la maglia dei Colchoneros che ha spiegato nel corso di un'intervista a El Larguero il suo segreto per mantenere sempre una condizione fisica ideale. Il tutto sta nell'alimentazione, ovvero una dieta ben precisa che segue ormai da diverso tempo. Si tratta della dieta Paleolitica il cui nome rimanda chiaramente al periodo della Preistoria. Non un regime alimentare semplice, ma sicuramente ben calibrato.

Cos'è la dieta paleolitica

"Con la dieta paleolitica andrò al 100% – ha spiegato – È uno stile di vita e un modo di vivere. Con quello vivrò e con quello morirò..". Llorente ha spiegato perché stia portando avanti questo tipo di dieta: "Lo faccio per la salute e non per il calcio – aggiunge – Ho chiaro che quando finirò la carriera continuerò a prendermi cura di me stesso altrettanto o più di adesso". Ma in cosa consiste realmente questa dieta? In pratica vengono eliminati tutti gli alimenti ultra-processati e si mangia ciò che l’uomo consumava nel Paleolitico (pesce, uova, patate, patate dolci e manioca).

Cosa si può mangiare nella dieta paleolitica

Nello specifico Marcos Llorente spiega quali tipi di alimenti facciano solitamente parte della sua dieta e quali sono assolutamente banditi dalla tavola. "Vanno eliminati tutti i cibi ultra-processati: non guardateli nemmeno – ha detto – E anche i cereali: tutto quello che è pasta, pane, grano, riso, anche i latticini. Mangio tutto ciò che non riguarda queste cose: la carne, adoro il pesce, le uova, i carboidrati come patate, patate dolci e manioca". Insomma, un qualcosa di davvero particolare ma che rappresenta ormai la normalità per lui.

Come suggerisce il nome della dieta dunque, il regime alimentare consiste proprio nel cibarsi di quello che potevano mangiare gli uomini preistorici nel periodo paleolitico. "Io mangio solo formaggi di alta qualità ma consumo di tutto – spiega ancora -. La carne, per esempio, la bistecca che adoro". Insomma, questo rappresenta il suo segreto per mantenere sempre un fisico asciutto abbinato a una regolare e costante attività fisica.