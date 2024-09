video suggerito

Grave errore di Pairetto allo scadere di Monza-Inter: il gesto dell'arbitro spiega cosa è successo Negli ultimi secondi di Monza-Inter l'arbitro Pairetto ha commesso un grave errore arbitrale non concedendo il vantaggio a Pessina che si sarebbe tutto solo a tu per tu con Sommer: un gesto del direttore di gara in campo fa capire cosa è successo.

A cura di Michele Mazzeo

I campioni in carica dell'Inter, dopo due vittorie consecutive in campionato, alla vigilia del debutto in Champions League, sono stati fermati in casa del Monza, ma contrariamente a quanto potrebbe apparire ad avere i maggiori rimpianti per l'1-1 finale è la formazione allenata da Alessandro Nesta (che non a caso in conferenza stampa dopo la partita ha commentato con un lapidario: "Prima della gara avrei firmato per un pareggio, ma per come si era messa un po' dispiace"). Rimpianti figli del gol del pari siglato da Dumfries subito all'88' per una disattenzione difensiva e anche per il grave errore arbitrale commesso da Pairetto quando mancavano una manciata di secondi allo scadere dei quattro minuti di recupero concessi.

Già, perché dal punto di vista arbitrale, non concedere il vantaggio quando la squadra che ha subito il fallo ha una potenziale occasione da rete, come ribadito anche dall'analista arbitrale di DAZN, Luca Marelli, è "uno sbaglio che macchia la prestazione fin lì ottima del direttore di gara". Nello specifico infatti, dopo aver concesso in un primo momento il vantaggio ai brianzoli in seguito al netto intervento falloso di Pavard su Dani Mota al limite dell'area nerazzurra, sul contrasto successivo tra Bondo e De Vrij l'arbitro torinese decide di fischiare per interrompere l'azione proprio mentre il pallone stava finendo sui piedi di Pessina che avrebbe avuto davanti a sé soltanto il portiere interista Sommer.

Inevitabili a quel punto le proteste dei padroni di casa che, vedendosi assegnare la punizione, chiedono all'arbitro spiegazioni del perché avesse deciso di tornare sui suoi passi proprio nel momento in cui il vantaggio si stava concretizzando. Ed è proprio in quel frangente che si capisce il motivo per il quale il fischietto piemontese ha deciso di interrompere l'azione. Il gesto di Pairetto nel momento in cui il neoentrato Bianco gli fa notare che il pallone era finito sui piedi di Pessina è difatti alquanto eloquente: il direttore di gara infatti allarga le braccia ammettendo di non aver atteso di vedere dove finisse il pallone in seguito al contrasto tra Bondo e De Vrij pensando che sulla scivolata del difensore olandese l'azione d'attacco del Monza si fosse conclusa.

Un errore arbitrale che di fatto penalizza il Monza che si vede così cancellare ingiustamente una potenziale occasione da gol quando mancavano una manciata di secondi al fischio finale del match e che aumenta dunque i rimpianti per quella che sarebbe potuta essere una vittoria di prestigio contro i campioni in carica dell'Inter: "Poteva lasciare andare, peccato, Pessina poteva segnare e sarebbe stata una serata indimenticabile. Oggi è stata un'iniezione di fiducia incredibile, ma adesso manca la vittoria" ha difatti chiosato a riguardo l'allenatore dei biancorossi chiudendo la questione.