Luca Gotti ha conquistato la scena nei giorni scorsi per un episodio extra-calcio. L'allenatore protagonista di un'ottima stagione con l'Udinese è stato multato per aver violato le norme anti-Covid. Galeotta una cena in una casa privata per il mister, multato insieme ad alcuni amici. Ai microfoni del canale ufficiale dei friulani, Gotti si è scusato per quanto accaduto, senza però nascondere l'amarezza per la gogna mediatica.

Luca Gotti nella notte tra sabato 6 e domenica 7 marzo ha partecipato ad una festa in compagnia di alcuni amici in via Marangoni a Udine. Violazione delle norme anti-Covid per il mister e le altre 7 persone presenti che si sono intrattenute oltre il coprifuoco imposto. Multe da 400 euro a testa, 280 se pagate entro 5 giorni, per il gruppo di amici, che sono stati sanzionati dopo l'intervento delle forze dell'ordine, chiamate dai vicini.

A distanza di alcuni giorni sulla vicenda è tornato il diretto interessato, ricostruendo l'accaduto con tanto di scuse. L'allenatore dei friulani a Udinese TV ha rivelato di aver deciso di vedere Juventus-Lazio in compagnia di alcuni amici: "In un momento come questo dove ci sono grandi restrizioni rispetto alla vita di tutti noi con grandi sacrifici, anche una cosa normalmente innocua come una cena tra amici, guardando Juve-Lazio in tv, va contro una norma, nel fatto specifico quella del coprifuoco che scatta alle 22.00″.

Scuse d'obbligo per l'allenatore, ma anche grande amarezza per la gogna mediatica riservatagli negli ultimi giorni, soprattutto sui social dove il suo errore è stato aspramente criticato: "Quindi è giusto essere sanzionati ed è anche giusto chiedere scusa per questo. Ovviamente, la gogna mediatica e la cattiveria espressa nei social sono un altro argomento, ma questa non è una novità".