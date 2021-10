Gol da 68 metri nel giorno del compleanno di Maradona: “La gente rideva di me” In occasione del match di Ligue 1 tra il Metz e il Saint-Etienne, Wahbi Khazri stella della formazione ospite ha segnato la rete dell’1-1 in maniera eccezionale. Pallonetto da distanza siderale per il calciatore della nazionale tunisina, proprio nel giorno del compleanno di Diego Armando Maradona che contro il Verona nel 1985 stupì il mondo con una prodezza da centrocampo.

A cura di Marco Beltrami

Il 20 ottobre del 1985 in un memorabile Napoli-Verona, Diego Armando Maradona incantò ancora una volta il mondo con l'ennesima perla della sua carriera. Un gol meraviglioso da centrocampo quello del Pibe, che in tanti hanno poi provato ad emulare nel corso degli anni. C'è riuscito Wahbi Khazri proprio nel giorno in cui l'indimenticato campione argentino avrebbe compiuto 61 anni. Una prodezza assoluta quella del nazionale tunisino che ha permesso al Saint-Etienne di trovare il pareggio sul campo del Metz.

Con la sua squadra sotto di un gol e in difficoltà, Wahbi Khazri classe 1991 con all'attivo una presenza nell'Under 21 della Francia prima del "passaggio" nella nazionale della Tunisia si è letteralmente inventato una rete destinata a rientrare di diritto tra quelle più belle della stagione. In occasione di un'uscita dalla sua area, l'attaccante non ci ha pensato su due volte: dopo aver recuperato il pallone, a dieci metri dal centro del campo, ha lasciato partire una conclusione balisticamente perfetta.

Un pallonetto da record, da circa 68 metri che ha sorpreso il portiere del Metz che ha provato disperatamente a tornare sui suoi passi e ad opporsi, ma si è arreso. Statistiche alla mano, dal 2006, quello di Wahbi Khazri è il gol segnato dalla distanza maggiore: con i suoi 68 metri, ha superato quelli di David Hellebuyck (66,2 m) nel 2008 e di Saber Khalifa (64,3 m) nel 2013. Alla fine del primo tempo, ai microfoni di Amazon Prime, la stella del Saint-Etienne ha parlato della sua prodezza, che a quanto pare non è per lui un tentativo isolato: "Ci ho provato in tante occasioni, a volte la gente rideva di me, ma quando riesce va bene. Va bene soprattutto per la squadra".