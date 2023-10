Gnoukouri rischia l’espulsione dall’Italia, l’ex Inter è disperato: “Ho perso tutto” Dalla titolarità nel derby alla richiesta d’asilo: l’ex astro nascente dell’Inter Gnoukouri è stato portato in Italia da minorenne con documenti falsi e adesso rischia l’espulsione.

A cura di Ada Cotugno

Dopo aver appeso le scarpette al chiodo a causa di un problema cardiaco Assane Gnoukouri rischia di essere espulso dall'Italia. Dell'ex giocatore dell'Inter si sono completamente perse le tracce: nel 2014 arrivò in nerazzurro grazie all'allora allenatore Roberto Mancini (che lo schierò come titolare anche in un derby di Milano), ma durante il passaggio all'Udinese nel 2017 gli furono riscontrati dei problemi cardiaci che gli resero impossibile tornare a giocare.

Adesso però rischia molto di più. Come riporta Libertà il giocatore è stato coinvolto nell'inchiesta portata avanti dalla Procura di Parma sulla tratta dei calciatori dalla Costa d'Avorio: è stato scoperto che la sua famiglia adottiva aveva fornito documenti falsi per portarlo in Italia quando era ancora minorenne e che il suo vero nome in realtà è Alassane Traorè. Inoltre non sarebbe nato nel 1996 come riporta la sua carta d'identità, bensì due anni prima.

L'ex giocatore quindi è in Italia senza un regolare permesso e per questo rischia l'espulsione. "Voglio che questo incubo finisca per poter tornare a giocare a calcio. Giocavo nell'Inter e oggi rischio l'espulsione dall'Italia. Ero molto giovane e mi sono fidato delle persone sbagliate. Ho perso tutto", ha dichiarato Gnoukouri ai microfoni del quotidiano. Il ragazzo ha già inoltrato la richiesta d'asilo politico, supportato dall'avvocatessa Michela Cucchetti che si occupa di diritti degli immigrati.

Leggi anche Neymar perde la testa nel suo esordio in Arabia: calcia addosso a un avversario e rischia il rosso

Per il legale l'ex promessa nerazzurra è stato vittima di sfruttamento da parte di chi lo ha introdotto in Italia illegalmente: "Assane è stato portato in Italia da minorenne con l'inganno e poi sfruttato, abbandonato e lasciato completamente da solo. Vittima di tratta". Al momento Gnoukouri è svincolato: dal 2017, dal momento dal mancato passaggio all'Udinese, non ha potuto più giocare, dato che non ha più avuto il via libera per riprendere l'attività agonistica prima di finire al centro delle indagini.