Gli strani sospetti sul calo di rendimento di Trapp: tutta colpa di una rivelazione della compagna I media tedeschi accendono i riflettori sulle prestazioni deludenti del portiere e sulla preoccupazione dell’Eintracht: “Ha difficoltà a tuffarsi”. Il motivo? Le presunte abitudini sessuali con la compagna, Izabel Goulart. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Ha difficoltà a tuffarsi. È poco reattivo, i riflessi da felino sono appannati. La stampa tedesca ha messo in controluce Kevin Trapp che sta vivendo uno dei periodi peggiori della carriera. E la mancata convocazione tra i calciatori pre-selezionati dal ct, Julian Nagelsmann, per la Germania in vista di Euro 2024 rigira il coltello nella piaga. Le deduzioni che si fanno sul suo conto, sulle cause di questo calo di forma progressivo, strappano un sorriso e lasciano di stucco.

La colpa sarebbe della compagna, la top model Izabel Goulart. In che senso? La speculazione sulla frequenza dei loro rapporti, sulla distrazione emotiva e sulle ricadute per il rendimento sportivo è grottesca. In buona sostanza, il dovere/piacere coniugale sarebbe fonte di distrazione eccessiva per il portiere che è un po' appannato.

Se nei giorni scorsi aveva destato curiosità la decisione del Francoforte d schierare l'estremo difensore col numero dieci, il chiacchiericcio sulla vita privata e le abitudini sessuali con la partner lo hanno messo sotto i riflettori per ragionamenti da copione cinematografico, da più classico luogo comune pruriginoso abbastanza da alimentare curiosità morbose.

In Germania i media dipingono la situazione come una "fonte di preoccupazione" da parte dell'Eintracht, tanto da spingere il club a valutare con attenzione l'evoluzione e i progressi di Kaua Santos, il brasiliano 21enne, ingaggiato nell'estate scorsa dal Flamengo al punto da ribaltare le gerarchie all'interno della rosa.

Eppure due anni fa, proprio Trapp fu uno dei protagonisti della squadra che trionfò in Europa League. Cosa è cambiato da allora? Avrebbe perso smalto, concentrazione, stimoli e, contestualmente, brillantezza fisica non perché nella carriera di un giocatore ci sono annate che vanno male e basta. Ma perché eccessivamente distratto dalla dolce metà con la quale ha una relazione dal 2018.

Com'è possibile una voce del genere? All'inizio della loro relazione, quando Trapp era tra le fila del Paris Saint-Germain, le rivelazioni di Goulart sulla loro vita sessuale sono utilizzate oggi in maniera strumentale per spiegare il calo di rendimento del giocatore. La donna spiegò che tra lei e il compagno c'era una regola ferrea: "Kevin e io facciamo l'amore quattro, cinque volte a settimana. Ma se ha giocato e perso una partita importante posso anche farmi bella ma non ci sarà nulla".

Per via di una frase del genere oggi le difficoltà di Trapp vengono spiegate con questo dettaglio molto sessista: se le prestazioni in campo sono deludenti è perché in testa ha altro e perso un po' la bussola rispetto alle priorità da calciatore. E per questo adesso rischia il posto nell'Eintracht dopo essere scivolato dietro le quinte in nazionale.