Gli schemi più improbabili sui calci piazzati arrivano dalla Russia: dalla fila indiana al girotondo Nelle ultime settimane l’Alania Vladikavkaz, squadra di calcio della seconda divisione russa, è diventata famosa per il modo in cui esegue i calci di punizione: gli schemi sono, a dir poco, originali.

A cura di Vito Lamorte

Il lavoro sui calci piazzati nell'evoluzione del gioco del calcio è sempre stato enorme. Negli ultimi anni è aumentato a dismisura anche grazie a figure che si occupano soltanto di questo negli staff degli allenatori. Nelle ultime settimane il FC Alania Vladikavkaz, squadra di calcio della seconda divisione russa, è diventata famosa per il modo in cui esegue i calci da fermo e gli schemi, a dir poco, singolari e fantasiosi. I video delle loro performance sono diventati presto virali sui social network e hanno fatto subito il giro del mondo.

Nell'ultima partita di campionato hanno mostrato un catalogo alquanto surreale di opzioni su come evitare le marcature degli avversari sui calci piazzati: dalla fila indiana al limite dell'area di rigore sulle punizioni laterali o sui calci d'angolo fino al girotondo a centro area per trarre in inganno i difensori.

Un'altra strategia inconsueta è quella dello spostamento verso il tiratore del piazzato degli uomini presenti in zona offensiva e l'arrivo del portiere sul lato opposto per creare un vero e proprio diversivo.

Leggi anche Pochettino dà le percentuali e tira in ballo Mbappé: il suo futuro al PSG sembra scritto

Nei quarti di finale di Coppa di Russia i giocatori di Spartak Gogniev hanno eliminato lo Zenit di San Pietroburgo tirando fuori una delle loro opzioni molto fantasiose. La magia è arrivata su punizione diretta all'ultimo minuto ma sfruttando una delle strategie di distrazione più incredibili: tutti gli attaccanti hanno lasciato l'area, si sono messo dietro la palla e dopo una prima ‘esca', il secondo giocatore in linea ha messo la palla nell'angolo sotto l'incrocio.

Come già anticipato, i calciatori dell'Alania Vladikavkaz utilizzano diversi diversivi e tra questi c'è anche il girotondo: sui calci d'angolo a favore gli uomini che sono stati indicati per andare a saltare in area si prendono per mano e formano un cerchio. Prima parte il girotondo e poco prima che il compagno calcia dalla bandierina ognuno va ad occupare in corsa la zona stabilita.

Tutto si può pensare di queste situazioni di gioco, tranne che a Vladikavkaz manchi la fantasia.