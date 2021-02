La Lega Serie A ha ufficializzato gli orari delle partite del prossimo turno infrasettimanale, quello che si giocherà in concomitanza con Sanremo. Occhi puntati soprattutto sulla sfida di mercoledì 3 marzo tra il Milan e l'Udinese (e in particolare su Zlatan Ibrahimovic) in programma alle 20.45. Come farà lo svedese ad adempiere al ruolo di ospite fisso della popolare kermesse canora, sul palco dell'Ariston.

La 25a giornata di Serie A, la 6a del girone di ritorno, si giocherà nel turno infrasettimanale. Ad aprire le danze saranno i due anticipi di martedì 2 marzo, ovvero Lazio-Torino e Juventus-Spezia in programma rispettivamente alle 18.30 e 20.45. Il giorno dopo, si partirà con l'anticipo delle 18.30 Sassuolo-Napoli, e poi a seguire in serata alle 20.45 Atalanta-Crotone, Benevento-Verona, Cagliari-Bologna, Genoa-Sampdoria, Fiorentina-Roma, e Milan-Udinese. Chiusura giovedì con Parma-Inter.

Grande curiosità su Milan-Udinese e in particolare su Zlatan Ibrahimovic. Per l'attaccante rossonero sarà una settimana particolare visto che dovrà ricoprire il ruolo di ospite fisso a Sanremo. Come conciliare questa nuova esperienza con gli impegni con la sua squadra? Si è parlato di allenamenti in Liguria per il bomber, anche se il problema è legato soprattutto alle serate di martedì 2 e mercoledì 3 marzo: ovvero quelle della vigilia e della partita contro l'Udinese.

Non è da escludere la possibilità che subito dopo il fischio finale del match contro i friulani, lo svedese possa raggiungere Sanremo, per salire sul palco dell'Ariston. Ma come? In auto (smentita l'ipotesi dell'utilizzo di un volo in notturna) servirebbero certamente più di due ore per percorrere i 267 km che separano Milano da Sanremo, e Ibra arriverebbe di fatto in tempo per i titoli di coda della serata. Più plausibile l'idea di un collegamento, solo per la serata del match con i friulani.

Gli orari delle partite di Serie A del turno infrasettimanale per la 6a giornata di ritorno