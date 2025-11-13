Gli amici di Lamine Yamal scatenano una rissa in Kings League: sputi e spintoni, cosa è successo

L’ultima partita di Kings League si è conclusa nel caos: persone vicine a Lamine Yamal, invitate dal giocatore al palazzetto, hanno vandalizzato la struttura e scatenato una rissa.

L'ultima partita di Kings League in Spagna è finita con delle tristi scene di violenza portate avanti da La Capital CF, la squadra capitanata da Lamine Yamal. Il giocatore del Barcellona non era presente allo stadio per l'incontro con il Porcinos FC, ma persone vicine allo spagnolo sono state coinvolte nella rissa contro gli avversari: sono volati sputi e spintoni e qualcuno ha anche vandalizzato le strutture del palazzetto che aveva ospitato la partita.

La serata è degenerata in un litigio violento, testimoniato da alcuni video girati dietro le quinte e che hanno fatto immediatamente il giro del web. Sotto accusa sono finite le persone della cerchia di Lamine Yamal, in particolare suo cugino Moha che gestisce la squadra: sarebbe stato lui a dare il via a tutti insultando un giocatore della squadra avversaria mentre era ancora in campo, una vicenda che si è trascinata anche fuori.

Il litigio innescato dalla squadra di Lamine Yamal

Fino a ora la Kings League aveva mantenuto toni pacifici in tutto il mondo, ponendosi come una competizione in cui l'intrattenimento e il divertimento erano le caratteristiche principali. In Spagna però si è verificato il primo episodio di violenza, portato avanti secondo le prime fonti da persone molto vicine a Lamine Yamal. Il giocatore avrebbe invitato alcuni amici del suo quartiere ad assistere alla gara tra la sua La Capital e i Porcinos del noto streamer Ibai Llanos, ma ben presto la partita è degenerata in una rissa che ha coinvolto anche le famiglie dei giocatori.

Lamine Yamal è entrato a far parte della Kings League nel 2024 con la sua squadra La Capital CF

Tutto è cominciato da una provocazione del cugino del giocatore, Moha, che avrebbe attaccato verbalmente in campo un avversario. La situazione è degenerata in fretta: la Capital ha perso 11-3 e dietro le quinte persone molto vicine a Lamine Yamal avrebbero cominciato a vandalizzare le strutture del palazzetto. Sono stati segnalati anche sputi diretti alle famiglie dei tifosi dei Porcinos ed è scattato uno scontro fisico che ha coinvolto decine di persone, portato avanti dai ragazzi invitati dal calciatore che si sono resi protagonisti di episodi di violenza da condannare.