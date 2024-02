Gli americani chiedono a Insigne di chiamare la persona più famosa che ha sul telefono: “Ciao frate” In un video pubblicato sulle pagine ufficiali della MLS tra i diversi calciatori coinvolti in una challenge, c’è anche Lorenzo Insigne. L’unico realmente a soddisfare la richiesta iniziale, cioè di farsi rispondere in diretta dal più famoso nome che ha in rubrica. Così, l’intuizione geniale per togliersi dall’imbarazzo, chiamando l’amico di sempre che ha subito risposto: Ciro Immobile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Una challenge sui social che sta diventando virale tra squadre di calcio, nazionali e Leghe e così anche quello promosso dalla Major League Soccer americana sta spopolando, mostrando diversi calciatori che devono chiamare (e farsi rispondere in diretta) il nome più famoso che hanno in rubrica. Tra questi, c'è anche Lorenzo Insigne che dal 2022 veste la maglia del Toronto FC, e che ha evitato magre figure, chiamando un suo fraterno amico che puntualmente non lo ha tradito: Ciro Immobile.

"Sto facendo uno shooting per la MLS". Così inizia la chiacchierata estemporanea di Lorenzo Insigne videoregistrato dalla Lega americana per un video promozionale che coinvolge una decina di calciatori che militano in MLS. Nomi più o meno conosciuti, dai nazionali USA Zimmerman, Nagbe, Morris o Mihailovic, agli stranieri che militano in MLS, come lo svedese Forsberg, il giamaicano Blake o lo svizzero Burky. E, ovviamente, Lorenzo Insigne. L'ex Napoli è stato però uno dei pochissimi a rispondere alla richiesta fattagli: chiamare il nome più famoso che ha nella sua rubrica sullo smartphone, riuscendo a farsi rispondere in diretta. Così, certo di avere una immediata risposta, ecco che opta per la scelta più sicura: prima si sente la voce, poi compare Ciro Immobile, mostrato da Insigne a favore di telecamera.

Un gioco che nasce da una semplice domanda ma che ha messo in difficoltà i tanti calciatori coinvolti. A molti il telefono è suonato a vuoto, altri hanno prima dovuto domandare alla persona interessata se potevano indicare il suo nome, altri ancora non sapevano bene come gestire la situazione. Ma proprio in mezzo al video appare anche Insigne, sorridente, con la maglia del Toronto FC che interloquisce subito con qualcuno in videochiamata: "Mi hanno detto chiama la persona più famosa che hai sul telefono", dice sorridente mentre dall'altro capo dello smartphone si sentono rumori e una voce in sottofondo senza capire chi sia.

Poi, Insigne si rivolge ad uno degli operatori fuoricampo e chiede, "ve lo devo fare vedere?". Di fronte alla risposta affermativa, ecco che viene inquadrato lo schermo del telefonino e appare altrettanto sorridente, Ciro Immobile. "Eh, Ciro saluta…" aggiunge l'ex Napoli, tra le risate generali, mostrando un vecchio amico di sempre con cui ha condiviso momenti indimenticabili della propria carriera, dai tempi del Pescara fino all'avvento in Nazionale, con cui è diventato campione d'Europa nel 2021.

Una "furbata" da parte di Insigne, anche perché al di là della effettiva celebrità Oltreoceano di Ciro Immobile, era una persona su cui ha potuto contare, sicuro che avrebbe risposto alla telefonata. Togliendosi dall'imbarazzo in cui sono finiti molti suoi colleghi. Diversi giocatori si sono fermati solamente al nome, come nel caso di Benjamin Cremaschi, giocatore dell'Inter Miami, la squadra in cui gioca accanto a Leo Messi ma che ha indicato un certamente meno interessante Leo Campana, nazionale ecuadoriano e altro compagno di club. Altri hanno indicato nomi ben più accattivanti, come Christian Pulisic, Wayne Rooney, Bastian Schweinsteiger ma alla fine il "giochino" è riuscito davvero solamente a uno: Lorenzo Insigne.