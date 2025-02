Giuseppe Rossi torna a Firenze dopo nove anni per l’ultima partita: darà l’addio al calcio

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

Giuseppe Rossi darà il suo addio al calcio a Firenze quasi dieci anni dopo la sua ultima partita giocata in maglia Viola. Il prossimo 22 marzo sarà il Pepito Day, una vera e propria festa in onore dell'ex attaccante che scenderà in campo per l'ultima volta: il ritiro ufficiale è avvenuto nel 2023, ma soltanto fra pochi giorni giocherà l'incontro celebrativo che chiuderà simbolicamente il cerchio della sua carriera.

E la scelta dello stadio è stata piuttosto facile. Rossi ha scelto di tornare a Firenze per esibirsi davanti al pubblico del Franchi assieme a tanti ex Fiorentina che sono ormai diventati amici di lunga data. Nella serata ci saranno ospiti speciali, primo fra tutti Sir Alex Ferguson che lo ha accolto da giovanissimo al Manchester United e che sarà al suo fianco anche nell'ultima partita della carriera.

L'addio al calcio di Pepito Rossi

Con un evento organizzato a Firenze l'ex attaccante ha dato appuntamento a tutti i tifosi: "Il 22 marzo sarà il Pepito Day, al Franchi alle ore 18. Una giornata piena di sorprese, una bella partita che giocheremo insieme ai miei ex compagni. Sarà una bellissima serata, una festa anche per Firenze e per i tifosi fiorentini". Rossi ha spiegato perché ha deciso di festeggiare l'ultima partita proprio in questo stadio, in una città che ha significato tanto per lui: "Per me Firenze è la seconda casa, ogni volta che torno mi sento bene. Abbiamo trascorso momenti bellissimi, allo stadio ma anche fuori. Pure se sono stati ‘solo’ 3 anni sono stati molti intensi, con ricordi che rimarranno nella storia e momenti brutti, vedi gli infortuni. Era scontato".

Sarà l'occasione per tornare a Firenze nove anni dopo l'ultima partita giocata in maglia Viola durante la gestione di Paulo Sousa, in un periodo in cui ha dovuto fare i conti con costanti problemi fisici che lo hanno costretto a stare per tanto tempo in disparte. Sugli spalti ci sarà anche Sir Alex Ferguson, mentre in campo assieme a lui ci saranno Luca Toni, Cassano, Borja Valero, Batistuta e Frey tra gli altri.