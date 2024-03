Giuntoli insultato in tribuna VIP al gol che decide Napoli-Juve: interviene la polizia Cristiano Giuntoli insultato in tribuna VIP mentre assiste al gol decisivo di Raspadori in Napoli-Juventus. Solo l’intervento della polizia riesce a riportare la calma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Il gol di Raspadori dopo la respinta di Szczesny sul rigore calciato da Osimhen ha dato la vittoria al Napoli contro la Juventus nell'ultimo turno di campionato. Prima partita al Maradona da ex per Cristiano Giuntoli che è stato uno dei grandi artefici insieme a Luciano Spalletti e alla dirigenza azzurra dello Scudetto conquistato dopo 33 anni d'attesa. Il dirigente toscano era seduto nella tribuna autorità dello stadio del Napoli con al fianco il suo fidato collaboratore, Giovanni Manna, quando al momento del gol di Raspadori è successo di tutto.

L'esplosione di gioia dei sostenitori del Napoli seduti in quello stesso settore è però andata oltre. In un video pubblicato sui social si nota chiaramente come diverse persone presenti avessero esultato in faccia all'ex ds azzurro. Una sorta di resa dei conti dopo il passaggio alla Juventus nella scorsa estate che è stato visto quasi come un tradimento da parte del pubblico partenopeo. "Fuori ladro, devi andare via da qui!". Questi alcuni degli insulti volati dalla tribuna autorità del Maradona nei confronti di Giuntoli che resta impassibile.

Seduto sulla sua poltrona, il dirigente della Juventus mostra solo un sussulto nel momento in cui Raspadori ribadisce in rete la palla respinta da Szczesny dopo il rigore battuto da Osimhen. Poi però attorno a lui si forma un capannello di persone che gli esultano davanti occhi. Una sorta di provocazione a Giuntoli che dopo lo Scudetto vinto dal Napoli, insieme a Spalletti, ha deciso di lasciare il club azzurro per iniziare la sua nuova avventura con la società bianconera.

La ricostruzione di quanto accaduto è stata possibile grazie a un tifoso del Napoli che aveva ripreso tutto pubblicando successivamente il filmato sui suoi account personali. La situazione è rientrata a fatica e solo l'intervento della polizia ha evitato che tutto potesse degenerare. Le forze dell'ordine hanno infatti contenuto coloro i quali si stavano avvicinando troppo alla poltrona occupata da Giuntoli in tribuna autorità tentando di riportare la calma. La situazione è poi rientrata dopo il triplice fischio ma di certo il primo ritorno di Giuntoli a Napoli da avversario non è stato dei migliori.