Giuntoli ha pronta la formula perfetta sul rinnovo per stimolare Vlahovic: ingaggio fisso più basso La Juventus è già in contatto con l'entourage di Dusan Vlahovic per il rinnovo. Il ds Giuntoli ha studiato una proposta in linea con le richieste societarie di contenere il monte ingaggi e che può essere da stimolo al serbo: prolungamento fino al 2027 (o 2028) con riduzione della parte fissa e nuovi, facili, bonus. La firma potrebbe arrivare entro fine 2024.

Dusan Vlahovic farà parte del progetto Juventus anche nei prossimi anni, la volontà del club è evidente e manifesta nelle parole e nei fatti con il ds Giuntoli che è al lavoro per il rinnovo all'attaccante serbo con una formula che possa accontentare tutti. E che prevede una riduzione della parte fissa dell'ingaggio, per restare all'interno del nuovo monte ingaggi voluto dalla società e uno stimolo ulteriore al giocatore per portare risultati e ottenere bonus.

Vlahovic-Juventus, punto di incontro: il rinnovo preparato da Giuntoli

"C'è fiducia" ha detto già prima di Juventus-Cagliari, Giuntoli parlando del rinnovo su Dusan Vlahovic, punta di riferimento dell'attacco di Thiago Motta, il cui contratto è in scadenza per l'estate 2026 e che da tempo è oggetto di analisi tra le parti. La volontà reciproca c'è, sia da parte del club che sa perfettamente che il serbo rappresenti presente e futuro con i suoi 24 anni, sia per il giocatore che sa di essere parte integrante del nuovo progetto tecnico. "Siamo in contatto con l'entourage" ha aggiunto il ds bianconero, che ha sul tavolo una proposta ben precisa che ha solo necessità di smussare alcuni aspetti considerati del tutto secondari

Il prolungamento a Vlahovic, l'ingaggio: parte fissa più bassa

La Juventus ha deciso con il nuovo corso firmato Thiago Motta per un progetto sportivo ancor più sostenibile dei precedenti: rosa giovanissima e tetto ingaggi. Ed è per questo che gli attuali emolumenti di Vlahovic che ha toccato i 12 milioni sono da considerarsi "insostenibili" per il club che ha necessità di abbattere la voce spese sui tesserati pur tenendo altissimo il livello e la qualità della squadra. Da qui la proposta: prolungare il contratto fino al 2027 o 2028, abbassando la parte fissa del suo attuale ingaggio, trattenendo il giocatore ma con costi che possano rientrare nei nuovi parametri finanziari. Con uno "stimolo" aggiuntivo per Vlahovic: se da un lato si pensa a spalmare la cifra su più anni (fino al 2027 o possibilmente al 2028), a spingere al "sì" ci sarebbe l'inserimento di bonus aggiuntivi facili da conquistare.

Rinnovo Vlahovic, le tempistiche per l'accordo con la Juventus

Dopotutto, al di là delle critiche, di alti e bassi, di un lavoro ancor più attento da compiere soprattutto sulla tenuta mentale nei momenti difficili i numeri di Vlahovic alla Juve sono più che positivi: 48 reti segnate in 110 presenze dal 2022 ad oggi, di cui 7 nelle 9 partite di quest'anno. Dunque, con i contatti già avviati l'obiettivo è di chiudere il discorso contratto il prima possibile: deadline preferita, dicembre 2024.