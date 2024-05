video suggerito

Giroud in lacrime nella sua ultima notte al Milan: “Questo coro rimarrà sempre nel mio cuore” Olivier Giroud ha salutato il Milan per l’ultima volta. L’attaccante francese si è commosso sul prato del Meazza e ha espresso parole molto profonde nei confronti del popolo rossonero: “Sono stato accolto, come un fratello in questa famiglia”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

333 CONDIVISIONI condividi chiudi

Occhi lucidi ed emozioni a non finire nel post partita di Milan-Salernitana che ha visto San Siro e il popolo rossonero salutare Pioli, Giroud e Kjaer alla loro ultima partita col Diavolo. Il tecnico è stato salutato con "Pioli is on fire" cantato da tutto lo stadio e Kjaer ha invece speso parole bellissime nei confronti del Milan. Un tributo importante è stato poi riservato all'attaccante francese che è stato ripreso dalle telecamere mentre in lacrime osserva pubblico, compagni di squadra e dirigenza vogliosi di omaggiarlo in questa serata speciale.

Lo speaker invita Giroud a entrare in campo e l'attaccante corre subito ad abbracciare Ibrahimovic e la dirigenza che gli consegna una maglia celebrativa. Giroud poi prende il microfono ed esprime parole molto profonde nei confronti di tutto l'ambiente rossonero. "Grazie al club e ai dirigenti per la fiducia, grazie Ibra, e grazie a tutti per come sono stato accolto, come un fratello in questa famiglia – ha spiegato – Voglio anche ringraziare mister Pioli per la fiducia e il sostegno nei momenti difficili che abbiamo condiviso: in quei momenti è importante restare uniti".

Giroud col microfono saluta il popolo del Milan.

Ogni parola scandita da Giroud è stata accompagnata dal coro che il popolo del Milan gli ha riservato da sempre: "Si è girato Giroud". Più volte il francese si è dovuto bloccare per ascoltarlo ancora una volta. "Abbiamo vissuto una prima annata incredibile, una delle emozioni più grandi della mia carriera – ha proseguito l'attaccante -. E poi voglio ringraziare soprattutto i miei compagni, siamo una squadra e una famiglia. Grazie raga".

Proprio mentre il popolo di San Siro intonava quel coro Giroud ha aggiunto: "Questo coro rimarrà sempre nel mio cuore. Quando eravamo piccoli io e Simon Kjaer sognavamo questo Milan – ha concluso ancora – Oggi io e miei compagni abbiamo fatto un percorso che ci rende orgogliosi, sono molto grato non lo dimenticherò mai il Milan". Giroud ha salutato definitivamente i tifosi rossoneri con un "Forza Milan" gridato fortissimo a microfono che ha fatto impazzire tutto lo stadio.