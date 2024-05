video suggerito

Milan e Salernitana pareggiano 3-3 nella notte dell’addio di Pioli: doppietta di Simy Gol di Leao, Giroud e Calabria per i rossoneri. Doppietta di Simy e gol di Sambia per i granata. Il Milan chiude a 75 punti e al secondo posto. Pioli omaggiato da calciatori e tifosi del Milan. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Milan e Salernitana pareggiano 3-3 nell'ultima partita della stagione 2023-2024. Fa festa in ogni caso Pioli, omaggiato con tutti gli onori dal pubblico di San Siro e soprattutto dai suoi calciatori che gli hanno tributato un lungo applauso prima dell'incontro. A segno anche Leao e Giroud, alla partita d'addio.

Gol di Leao e Giroud

Partita senza storia, ma in realtà con tante storie. Pioli viene, come detto, onorato da calciatori e tifosi. Nel Milan tutti vogliono far segnare Giroud, che lascia i rossoneri e in assoluto il calcio europeo – giocherà negli Stati Uniti. Il primo a segnare però è Leao, scatenato, che sfrutta un errore colossale di Fiorillo. Il portiere praticamente regala il pallone al portoghese che non può sbagliare. Fa gol e festeggia con Pioli. Poco prima della mezz'ora c'è il raddoppio di Giroud, che riceve un'ovazione meravigliosa. Il Milan gioca benissimo, Fiorillo si esalta e con una serie di parate tiene a galla i suoi.

Reti di Simy e Calabria

Nella ripresa si traccheggia, all'improvviso la Salernitana torna in partita con Simy, entrato da pochissimo, che tutto solo tocca indisturbato e firma il 2-1. I rossoneri tornano a spingere e siglano il 3-1 con Calabria, il capitano fa il movimento giusto e sfrutta alla perfezione un assist al bacio di Pulisic. Ma la partita non finisce in quel momento, perché la Salernitana ci crede sempre e nel finale trova il clamoroso 3-3.

Sambia e Simy segnano nel finale

Sambia tutto da solo con una staffilata batte Mirante all'87'. Il Milan effettua gli ultimi due cambi. C'è un boato pure per Kjaer, che entra per Tomori, applausi per Mirante che lascia il posto all'esordiente Nava che dopo pochissimi secondi incassa un gol. Difesa ferma e doppietta per Simy. Finisce in parità.