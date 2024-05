video suggerito

I calciatori del Milan fanno una sorpresa a Pioli prima dell'addio: San Siro fa la standing ovation Prima di Milan-Salernitanta, i calciatori rossoneri a sorpresa hanno voluto omaggiare il tecnico Stefano Pioli. I giocatori hanno formato un cerchio e hanno applaudito a lungo l'allenatore.

A cura di Alessio Morra

Dopo quasi cinque anni Stefano Pioli lascia il Milan, la notizia era ufficiale da giorni. L'addio con la Salernitana. Prima della partita, oltre allo stadio di San Siro, c'è stato uno splendido saluto dei suoi calciatori che, a sorpresa, prima del via, lo hanno voluto omaggiare. Tutta la squadra, tutto lo staff hanno formato un cerchio e hanno applaudito l'allenatore, che poi ha salutato a uno a uno ogni singolo calciatore.

Gli ultimi mesi di Pioli al Milan sono stati uno stillicidio. Resta, va via, no, forse resta, forse no. Alla fine, i risultati delle ultime settimane hanno portato alla ratificazione dell'addio. Prima dei rumors, poi l'ufficialità, nella giornata di venerdì. Le parti si separano a partire da stasera. Pioli aveva un altro anno di contratto, ma chiude il contratto con una buonuscita. Al suo posto arriverà il portoghese Fonseca.

