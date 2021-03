La Juventus nello scorso mercato estivo è stata al centro di numerose voci, rumors e indiscrezioni perché alla spasmodica ricerca di un'attaccante. Quello che è stato un vero e proprio tormentone nella sessione estiva-autunnale di trasferimenti della Vecchia Signora si è risolto con l'arrivo di Alvaro Morata dall'Atletico Madrid dopo la telenovela che ha riguardato Luis Suarez, sia prima che dopo; e il tira e molla con la Roma per Edin Dzeko, che alla fine è rimasto nella Capitale.

Oltre ai nomi menzionati gravitati intorno alla squadra bianconera c'è anche quello di Olivier Giroud, che era stato visionato per la sua grande esperienza e per il modo in cui riesce a far giocare il reparto offensivo grazie alla sua fisicità e ai movimenti per liberare i compagni. L'attaccante francese del Chelsea, che sembrava in partenza sei mesi fa visto il mercato scoppiettante da parte della società londinese, adesso è uno dei calciatori su cui Thomas Tuchel fa grande affidamento ma è stato ad un passo dal vestire la maglia della squadra bianconera e a rivelarlo è stato Vincenzo Morabito. L'agente FIFA, che lavora come intermediario e rappresenta gli interessi del classe 1986 per il mercato italiano, ha ammesso: "Io rappresento il suo agente, Manuello, per l’Italia. In autunno, quando erano sfumati Suarez, Dzeko e Morata non sembrava fattibile in prestito, per un pomeriggio è stato praticamente della Juventus".

L'ex centravanti di Montpellier e Arsenal è stato vicino al campionato italiano anche altre volte e Morabito lo ammette in maniera chiara e senza troppi giri di parole: "Un anno fa è stato ad un passo dalla Lazio: se il Napoli avesse ceduto Mertens al Chelsea, il francese sarebbe andato a Roma". Un giro di punte che avrebbe cambiato un bel po' di cose sia in Italia che in Inghilterra, ma non è andata c0sì.