Girona-Lazio, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita amichevole Girona-Lazio è l’amichevole in programma oggi domenica 6 agosto alle ore 20 in Spagna. Partita trasmessa in streaming sul sito ufficiale della Lazio in pay per view.

A cura di Marco Beltrami

Girona-Lazio è l'amichevole che la squadra di Sarri giocherà oggi domenica 6 agosto alle ore 20 allo Stadio Montilivi di Girona. La partita mette in palio il Trofeu Costa Brava con i biancocelesti reduci dalla partita contro l'Aston Villa (amichevole persa 3-0) e gli spagnoli che hanno giocato contro un'altra italiana, il Napoli (1-1). La partita non sarà trasmessa in TV ma solo in pay per view sul sito ufficiale della Lazio. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Girona-Lazio, le probabili formazioni. La Lazio potrebbe scendere in campo con una formazione a trazione anteriore, con il trio formato da Anderson, Zaccagni e Immobile. Non dovrebbero esserci novità dal mercato. Girona con Stuani come punta e Riquelme, Martin, Herrera, Tsigankov pronti a muoversi tra le linee.

GIRONA (4-1-4-1): Juan Carlos; Gutierrez, Lopez, Bernardo, Martinez; Garcia; Riquelme, Martin, Herrera, Tsigankov, Stuani. Allenatore: Michel.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Vecino, Marcos Antonio, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.Allenatore: Maurizio Sarri.

Partita: Girona-Lazio

Girona-Lazio Quando: domenica 6 agosto 2023

domenica 6 agosto 2023 Orario: 20:00

20:00 Dove: Stadio Montilivi, Girona

Stadio Montilivi, Girona Diretta TV: DAZN, Sky

DAZN, Sky Diretta streaming: sito ufficiale della Lazio (pay per view)

sito ufficiale della Lazio (pay per view) Competizione: Amichevole

Dove vedere Girona-Lazio in diretta TV

Dove vedere Girona-Lazio in TV? La partita tra gli spagnoli e i biancocelesti non sarà trasmessa in diretta televisiva da nessuna emittente. L'unica possibilità è quella di vedere il match in differita, solo per gli abbonati, sul canale 233 di Sky Lazio Style HD non prima delle 23

Girona-Lazio dove vederla in streaming

La partita tra Girona e Lazio si potrà vedere in diretta streaming esclusivamente in pay per view. Per vedere il match ci si potrà collegare al sito ufficiale della Lazio pagando il singolo tagliando della partita dal costo di 5 euro. Tutto sfruttando una buona connessione a internet su dispositivi portatili e computer.

Amichevole Girona-Lazio, le probabili formazioni

La Lazio potrebbe scendere in campo con il 4-3-3, con Felipe Anderson e Zaccagni ai fianchi di Immobile. Difficile dire se Luis Alberto ci sarà o meno. Girona con 4 giocatori a ridosso della punta Stuani ovvero Riquelme, Martin, Herrera, Tsigankov.

GIRONA (4-1-4-1): Juan Carlos; Gutierrez, Lopez, Bernardo, Martinez; Garcia; Riquelme, Martin, Herrera, Tsigankov, Stuani. Allenatore: Michel.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Vecino, Marcos Antonio, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.Allenatore: Maurizio Sarri.