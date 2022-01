Giovinco vede la luce, può tornare finalmente a giocare: non lo hanno mai dimenticato Fermo da mesi dopo l’addio all’Al-Hilal, a quasi 35 anni Sebastian Giovinco può tornare a giocare. Per lui si profila un ritorno dove è stato tanto apprezzato.

A cura di Paolo Fiorenza

L'appello di Sebastian Giovinco per tornare a giocare dopo mesi da disoccupato sembra aver trovato qualcuno pronto ad ascoltarlo. "Sto aspettando che qualcosa si muova, per il momento non ho offerte. A me interessa solo tornare a giocare. Dovunque", aveva detto il quasi 35enne torinese alla fine dello scorso anno. Reduce dal biennio ben remunerato e vincente all'Al-Hilal in Arabia Saudita, la Formica Atomica è ferma dalla scorsa estate ma non ha alcuna intenzione di chiudere la carriera in questo modo.

L'occasione di ripartire potrebbe arrivare a breve, datagli da chi non ha dimenticato quanto fatto vedere sui propri campi, ovvero la Major League Soccer. Se il suo vecchio club, il Toronto – portato da Giovinco alla vittoria del titolo nel 2017, prima squadra canadese a riuscirci – ha deciso di puntare forte su Lorenzo Insigne per rilanciare la proprie ambizioni ai massimi livelli, chi sta facendo più di un pensiero all'attaccante cresciuto nelle giovanili della Juventus e due volte scudettato in maglia bianconera sono i Portland Timbers.

La franchigia dell'Oregon ha appena perso ai rigori la finale dello scorso torneo contro il New York City e vede in Giovinco l'upgrade giusto per fare l'ultimo passo verso la vittoria della MLS e rinverdire i fasti del primo e unico titolo portato a casa nel 2015. Secondo quanto svela Sky, l'interesse è concreto e potrebbe a breve concretizzarsi nei contatti necessari per chiudere l'operazione.

Per l'ex nazionale azzurro sarebbe un ritorno dalla porta principale, in una realtà che è al top continentale e vuole restarci. Giovinco scalpita e non vede l'ora di mostrare che non è un ex giocatore ma ha ancora tanto da dare al calcio: nei prossimi giorni sono attesi sviluppi: il campionato nordamericano che inizierà a fine febbraio.