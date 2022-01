Lorenzo Insigne è un nuovo giocatore del Toronto: ufficiale il suo addio al Napoli Lorenzo Insigne è ufficialmente un nuovo giocatore del Toronto. Il capitano del Napoli lascia il club azzurro dopo 15 anni di militanza. L’annuncio è arrivato attraverso i canali del club canadese.

A cura di Marco Beltrami

Conto alla rovescia. Tutto il Canada del pallone aspettava di abbracciare Lorenzo Insigne. Ora è ufficiale: l'ormai ex capitano del Napoli è un nuovo giocatore del Toronto. Il "Magnifico" a fine stagione lascerà Napoli e l'Italia per iniziare una nuova vita oltreoceano. Tutto fatto nelle ultime settimane con il Toronto FC, il club che ha messo sul piatto un contratto a cui è stato impossibile dire di no, che regalerà al calciatore campione d'Europa un ingaggio eccezionale, tre volte superiore a quello che avrebbe incassato in terra partenopea.

"Ciao volevo salutare tutti i tifosi del Toronto, sono contento per questa nuova avventura. Volevo ringraziare la società e ci vediamo a luglio: all for one!". Sono le prime parole di Lorenzo Insigne che attraverso un video pubblicato sulla pagina Instagram del Toronto ha ufficializzato il suo passaggio al club canadese a partire dal 1 luglio 2022. "Il Toronto FC ha annunciato oggi che l'esterno della nazionale italiana Lorenzo Insigne ha firmato un pre-contratto per entrare a far parte del club con un contratto quadriennale che inizierà il 1 luglio 2022 – si legge nel comunicato ufficiale pubblicato dal Toronto – Non vediamo l'ora che Lorenzo si unisca a noi quest'estate, è un giorno storico ed emozionate".

All'interno della nota del club viene messo in evidenza poi tutto il percorso calcistico di Insigne, i titoli vinti e i traguardi raggiunti in carriera. Ad oggi Insigne ha collezionato un totale di 416 presenze, segnando 114 gol e 95 assist in tutte le competizioni.

Il tempo degli annunci, dopo una trattativa relativamente breve e già chiusa dalle firme, è arrivato, e i Reds canadesi hanno trovato un modo molto particolare per preparare il terreno all'ufficialità dell'operazione. Nella giornata di ieri hanno pubblicato il significato del termine "tiraggiro" dalla Treccani e oggi, attraverso le parole del giornalista Fabrizio Romano, hanno annunciato l'arrivo di Lorenzo Insigne in terra canadese.

Le firme già ci sono, e manca solo la presentazione ufficiale. Nel frattempo però è arrivato l'annuncio. In Canada non si parlava d'altro e ci si prepara ad accogliere in grande stile la stella italiana, nella speranza che possa fare ancora meglio di Giovinco. L'appuntamento per vedere Insigne con la casacca rossa è rimandato a giugno, quando si concluderà la sua esperienza con il Napoli, e il suo contratto sarà ufficialmente scaduto.

Allora inizierà per lui una nuova vita, in cui potrà giovare di circa 10 milioni a stagione, più tutta una serie di benefit per lui e la sua famiglia. Una situazione ideale soprattutto di questi tempi, con la crisi che ha investito anche il mondo del pallone. Si tratta di uno degli acquisti più prestigiosi del calcio nordamericano e per questo il Toronto ha pensato ad una presentazione in grande stile.

Il primo post per annunciare l'arrivo di Insigne fa riferimento infatti ad una delle sue specialità, ovvero il famosissimo tiro a giro, quello che ci ha fatto tanto esultare durante gli ultimi Europei. Quello che per i suoi tifosi azzurri è o "tir a' gir" per la Treccani è diventato "tiroaggiro", marchio di fabbrica del campione d'Europa. E il Toronto ha postato sui suoi canali social, proprio una gif con l'immagine del suo gol al Belgio negli ultimi Europei come espressione massima della sua abilità balistica.

Il tutto con la descrizione di "Parola del giorno", con tanto di definizione ufficiale tratta dall'enciclopedia: "tiraggiro s. m. (fam.) – Nel calcio, il tiro a giro, fatto colpendo il pallone in modo da imprimergli un forte effetto a rientrare. Adattamento del napoletano parlato tir a gir". E i tifosi canadesi iniziano a sognare in italiano, nella speranza che arrivi presto il momento di vedere dal vivo il marchio di fabbrica di Insigne.