Giovane portiere in ospedale dopo un scontro in allenamento: è caduto a terra privo di sensi Per i giocatori della Pro Cervignano è stata una serata di grande paura: il portiere diciassettenne del club si è accasciato al suolo dopo uno scontro di gioco ed è stato trasportato in ospedale.

A cura di Ada Cotugno

Sono state ore di grande apprensione per i giocatori della Pro Cervignano, una piccola squadra della provincia di Udine che milita in Eccellenza: in seguito a uno scontro di gioco durante l'allenamento il giovane portiere del club è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Santa Maria della Misericordia del capoluogo friulano dopo aver perso i sensi per qualche secondo.

Nella serata del 31 ottobre il giocatore diciassettenne stava partecipando alla rifinitura prima della partita contro l’Ufm Monfalcone quando ha subito un colpo involontario da parte di un compagno di squadra che lo ha fatto accasciare al suolo. Il ragazzo ha perso i sensi per qualche minuto facendo scattare l'allarme per i suoi compagni che si sono attivati immediatamente per chiamare i soccorsi nel tentativo di rianimarlo.

L’elicottero atterrato sul campo per soccorrere il giovane portiere

Il portiere è rimasto a terra immobile e incosciente, in attesa dell'elicottero che lo ha poi trasportato in ospedale a Udine. Tutti, a cominciare dall'allenatore Patrick Bertino, gli sono rimasti accanto in quei minuti terribili in cui si è temuto per il peggio. Sono scene viste più volte anche sui grandi campi dove ormai da tempo si sperimentano le soluzioni migliori per consentire gli interventi immediati in casi come questo.

All'arrivo dei soccorsi il giovane aveva già ripreso i sensi ma non ricordava nulla dell'accaduto, come ricostruito dal quotidiano Il Piccolo che ha ripreso la vicenda ascoltando anche le voci dei giocatori presenti al centro di allenamento del club.

I soccorritori hanno stabilizzato il giocatore in campo prima di portarlo in ospedale (dove è ancora ricoverato) per ulteriori accertamenti. Tutti i suoi compagni di squadra hanno tirato un sospiro di sollievo, visto che le condizioni sono migliorate e non corre nessun pericolo. "Si è preso un bello spavento, ma ha fisico e carattere", ha commentato il presidente della Pro Cervignano, Giovanni Tellini, che ha rassicurato tifosi e amici del giovane portiere preoccupati per le sue condizioni di salute.