Giovane nazionale dello Zambia muore per sospetta malaria: era stata selezionata per Parigi 2024 La Federcalcio dello Zambia con una nota ufficiale ha comunicato l'improvviso decesso di Norin Betani, giovane attaccante di soli 24 anni, mentre era in ritiro con la Nazionale olimpica per prepararsi alle qualificazioni per Parigi 2024. "Aveva accusato un malore, è stata trasportata subito in ospedale per sospetta malaria".

A cura di Alessio Pediglieri

La Federcalcio dello Zambia ha comunicato nel pomeriggio di mercoledì 21 febbraio la tragica notizia dell'improvvisa scomparsa di Norin Betani, giovanissima calciatrice che militava nell'Indeni Roses Football Club e che era stata selezionata dalla propria Nazionale per le qualificazioni alle Olimpiadi di Parigi 2024. Betani aveva solo 24 anni, tra le possibili cause della morte c'è anche il sospetto che avesse contratto la malaria.

"La Federcalcio dello Zambia (FAZ) è addolorata per la morte di Norin Betani, attaccante dei Copper Queens e degli Indeni Roses. Betani è morta mercoledì mattina presso l'Ospedale universitario universitario dopo che le era stata diagnosticata una sospetta malaria". Questo il drammatico comunicato apparso sulle pagine ufficiali di Facebook della FAZ, la federcalcio zambese che ha annunciato la tragica scomparsa della giovane calciatrice.

Betani giocava per l'Indeni Roses Football Club e faceva parte della squadra selezionata per le prossime due partite di qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 che lo Zambia disputerà contro il Ghana. Non appena la ragazza si era presentata alla convocazione, nella giornata di lunedì, aveva accusato un malessere ed era stata trasportata nel più vicino ospedale per ulteriori analisi. Secondo la testimonianza di Reuben Kamanga, il segretario federale, lo staff medico della nazionale aveva subito capito che c'era qualcosa che non andava: "Betani è stata trasportata all'ospedale più vicino al campo di allenamento della squadra, vale a dire l'ospedale Kanyama Level 1, e la FAZ ha subito chiamato la famiglia per tenerla informata su ogni fase degli accertamenti".

Betani è stata quindi trasferita in un'altra struttura ospedaliera per ulteriori accertamenti, ma alla fine non c'è stato nulla da fare per la giovane 24enne: "Tutti i membri della famiglia del calcio piangono la giovane, morta con dignità e rispettano la privacy che queste situazioni mediche richiedono" ha aggiunto ancora Kamanfa che poi ha annunciato che i funerali avranno luogo a Garden House, a Lusaka, presso la casa dei genitori della ragazza. Una notizia che, ovviamente, ha sconvolto l'ambiente del calcio dello Zambia e della Nazionale olimpica.

"È davvero triste, soprattutto perché ci stavamo preparando per la partita contro il Ghana nelle qualificazioni olimpiche" ha raccontato un costernato Bruce Mwape, ct della nazionale. "Quando abbiamo sentito la notizia la mattina presto, tutti i giocatori erano molto tristi, anche gli allenatori, perché nessuno se lo aspettava. Era una giocatrice molto promettente: già dalla prima volta che l'abbiamo convocata aveva dimostrato di poter essere una delle migliori. È un vero peccato, non posso esprimere che le mie condoglianze alla famiglia".

L'ultima partita giocata da Norin Betani è stata con il suo club, le Indeni Roses nel campionato femminile dello Zambia dove aveva già senato 4 gol, l'11 febbraio contro le YASA Queens. Tre giorni dopo era stata convocata dalla selezione zambiana per il doppio confronto con il Ghana, partite di qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 del 23 e 28 febbraio.