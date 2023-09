Giornalista collegato dall’albergo prima della partita sbaglia telecamera: spunta una donna nuda Episodio imbarazzante quello andato in onda in diretta durante un collegamento col giornalista ecuadoriano Juan Francisco Rueda, recatosi in trasferta a Buenos Aires per seguire in loco la nazionale Tricolor impegnata contro l’Argentina.

Il match è stato perso per 1-0 da Caicedo e compagni, arresisi soltanto di fronte all'ennesimo capolavoro su punizione di Leo Messi, ma a fare notizia qualche ora prima è stata la clamorosa gaffe dell'inviato di Radio Sucre, che ha mostrato a tutti come riuscisse ad allentare la tensione prepartita.

Rueda ha visto la sua fama accresciuta a dismisura – fino a farlo diventare un fenomeno virale sui social – per un motivo per il quale avrebbe fatto volentieri a meno. Il giornalista ha deciso di fare il suo reportage dall'hotel dove alloggiava nella capitale argentina, poi è accaduta la classica sequenza di eventi imprevisti che spesso genera disastri. L'accensione della miccia è stata fatta da chi conduceva in Ecuador la trasmissione, il quale ha chiesto all'inviato di migliorare la qualità del collegamento ad uso degli spettatori: "Eccolo lì con la maglia della Nazionale, Juan Francisco. Siamo in controluce, vediamo se possiamo fare qualcosa".

E Juan Francisco qualcosa ha fatto, ma in maniera del tutto maldestra: il giornalista piuttosto che smanettare sulla propria telecamera, ha commesso il tragico errore di cambiarla la telecamera, switchando su quella che mostrava quanto accadeva davanti a lui, ovvero l'interno della sua stanza d'albergo. A quel punto è spuntata una donna seminuda che si stava rivestendo vicino al letto ancora sfatto.

"C'è qualcuno nudo laggiù, stai attento! – gli hanno subito detto da studio – Cambiamo l'immagine. C'è qualcuno laggiù, sembra che sia in albergo. Vediamo adesso se siamo pronti Juan Francisco". Una pezza che non ha evitato la figuraccia legata alla scarsa professionalità dell'inviato, non esattamente concentrato sull'esordio della Tricolor nelle qualificazioni mondiali. Peraltro il giornalista da lì non più ha risposto…