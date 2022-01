Giocava con la Nazionale italiana, oggi Masina è in Coppa d’Africa: titolarissimo col Marocco L’anno scorso Adam Masina ha avuto il via libera dalla FIFA per cambiare Nazionale: ieri ha esordito in Coppa d’Africa nella vittoria del Marocco sul Ghana.

A cura di Paolo Fiorenza

Avevamo lasciato Adam Masina in campo nel Bologna e nella Nazionale italiana Under 21, lo ritroviamo dopo 4 anni terzino sinistro titolare del Marocco in Coppa d'Africa. La svolta per il cambio di colori è avvenuta meno di un anno fa, dopo che nell'estate del 2018 il classe '94 era volato in Inghilterra per giocare col Watford dove milita tuttora.

Masina in maglia Watford

Masina è nato in Marocco ma ha perso la madre poco dopo la sua nascita, poi si è trasferito assieme al fratello e al padre in Italia, a Galliera vicino Bologna. Il papà era alcolizzato e così il giovane Adam è stato adottato da una famiglia bolognese, entrando nelle giovanili del club felsineo all'età di 13 anni. A quell'epoca era un attaccante, poi è esploso come esterno sinistro conquistando a 20 anni la maglia da titolare in prima squadra. L'anno dopo, nel 2015, Gigi Di Biagio ha premiato i progressi di Masina, nel frattempo dotatosi di cittadinanza italiana, convocandolo nella selezione Under 21.

Del resto il ragazzo aveva rifiutato qualche mese prima la chiamata del Marocco, proprio per aspettare la chance azzurra. Con l'Italia U21 Masina ha giocato 6 partite, l'ultima nel 2017, non riuscendo a fare lo step successivo verso la selezione maggiore. L'anno dopo il terzino ha lasciato il Bologna e la Serie A per accasarsi al Watford e ha anche rivisto la sua scelta in tema di Nazionale. La seconda chiamata del Marocco stavolta non è stata ignorata e Masina nel marzo del 2021 ha avuto il via libera dalla FIFA per accettare la chiamata del suo Paese d'origine.

Il 26 marzo 2021 ha dunque esordito con la maglia del Marocco nel match contro la Mauritania valido per le qualificazioni alla Coppa d'Africa: da lì è sceso in campo altre 7 volte con la sua nuova Nazionale, prendendosi subito la maglia da titolare di terzino sinistro. Il CT Halilhodzic lo ha convocato anche per la Coppa d'Africa, dove ha esordito ieri nel match vinto per 1-0 sul Ghana, giocando tutti i 90 minuti. Hakimi da un lato, Masina dall'altro: la difesa dei Leoni schiera sulle fasce due vecchie conoscenze della Serie A. Le loro strade sono state diverse, ma il punto d'arrivo è il medesimo per entrambi.