Giocatori ripresi tra balli, alcool e striptease: poi spariscono, hanno paura dei propri tifosi In Perù è scoppiata la polemica attorno all’Alianza Lima, club di Liga 1 in lotta per il titolo. Subito dopo il deludente pareggio interno contro l’ADT che ha fatto scivolare la squadra in terza posizione in classifica, i giocatori hanno partecipato ad un party scatenato. Riprendendosi.

A cura di Alessio Pediglieri

Scandalo nel calcio peruviano dove mezza squadra dell'Alianza Lima sono finiti nella bufera dopo che alcuni filmati sono stati diffusi sui social. Diversi calciatori infatti, sono stati immortalati in una festa in un locale notturno della città dopo aver pareggiato poche ore prima una partita che li ha fatti scivolare dalla possibile vetta fino alla terza posizione.

L'Alianza Lima ha fallito l'appuntamento con il successo che era da tutti atteso, nel terzultimo turno del campionato peruviano del Clausura di Betssson 2023, Liga 1. Erano attesi dai propri tifosi nel match interno contro l'ADT ma alla fine ne è uscito un più che deludente 0-0 che li ha fatti scivolare lontano dalla vetta. Così si sono ritrovati in terza posizione in classifica mettendo a rischio l'obiettivo principale: vincere la stagione. Ma ciò non ha evitato a diversi calciatori di decidere di andare comunque a festeggiare, finendo loro malgrado nella bufera scatenando la rabbia della propria tifoseria.

Alcuni giocatori dell'Alianza, infatti, hanno partecipato ad una festa privata, venendo ripresi impunemente con i propri smartphone, dalle persone presenti al party. Tutto poi, è finito puntualmente in rete con filmati che mostrano quanto andato in scena a poche ore dalla fine della partita: balli scatenati, tra eccessi di alcool e situazioni al limite. Il tutto proprio in un momento in cui l'Alianza non sta andando bene in campionato.

Tra i calciatori presenti e "indentificati" dai tifosi, c'erano Pablo Sabbag, Andrés Andrade, Bryan Reyna e Carlos Zambrano, con gli ultimi due particolarmente scatenati nella serata senza freni, in cui si festeggiava il compleanno di una delle fidanzate. Una situazione che ha portato una marea di critiche e insulti nei confronti dei diretti interessati soprattutto su Zambrano che si è esibito in una danza mentre sarebbe ancora in fase di recupero da un brutto infortunio che lo ha costretto a saltare diverse partite.

Tra i vari filmati si vede soprattutto Zambrano scatenarsi in uno striptease, in occasione della festa che sembrerebbe essere stata organizzata dallo stesso giocatore per il compleanno della propria fidanzata. Poi, altri balli, donne, alcool, fumo, circondati da persone dello spettacolo e influencer, senza inibizioni. La rabbia dei tifosi dell'Alianza è montana di ora in ora sui social e così, alla fine per evitare che la situazione già incandescente degenerasse ulteriormente, gli stessi giocatori hanno deciso di autotutelarsi, annullando gli incontri già programmati per alcuni eventi. Zambrano e compagni si sono così dileguati, chiudendosi in un immediato silenzio.

Poco prima della festa garibaldina, Reyna aveva annunciato che sarebbe stato presente con il "Kaiser" Zambrano, tra i più amati dai tifosi, al ristorante di quest'ultimo, lo "Zambrano Sushi y Rolls" per firmare autografi e scattare fotografie con tutti i tifosi biancoblu. Successivamente però, attraverso i suoi social network, è arrivato il comunicato con la notizia che l'evento non avrebbe più avuto luogo: "Per motivi di forza maggiore, l'incontro che avrebbe avuto luogo oggi sarà riprogrammato in una nuova data. Grazie per la vostra comprensione". Dileguandosi dai propri impegni e aumentando ulteriormente il fastidio e la rabbia generale.