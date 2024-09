Giocatore del Norimberga picchiato dai suoi stessi tifosi: si era mostrato con la maglia del Bayern Brutta disavventura per il 26nne del Norimberga, Niklas Sommer picchiato dai suoi stessi tifosi in un agguato notturno. Le conseguenze dell’aggressione mostrate dal giocatore sul suo profilo social: viso tumefatto dalle botte. Il motivo? Tre giorni prima aveva postato una foto in cui indossava la maglia del Bayern Monaco. Un oltraggio per gli ultrà del Norimberga che Sommer ha pagato a carissimo prezzo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Bruttissima disavventura per Niklas Sommer, il 26enne giocatore tedesco del Norimberga che è rimasto vittima di un agguato organizzato dai suoi stessi tifosi: picchiato selvaggiamente, ha poi postato il video delle percosse mostrando il viso tumefatto, sul proprio profilo Instagram. Lo stesso in cui, tre giorni prima si era mostrato indossando la maglia del Bayern Monaco, motivo della vile aggressione.

L'aggressione dei tifosi a Sommer: il motivo

Niklas Sommer è stato picchiato per avere indossato una maglia di un'altra squadra, tra le più odiate dalla tifoseria del Norimberga, quella del Bayern Monaco. È questa la terribile e dolorosa disavventura raccontata sui social dal giovane giocatore di riserva del Norimberga. L'aggressione sarebbe avvenuta in mezzo alla strada, nella notte tra sabato e domenica, intorno alle 2 poche ore dopo un'altra imboscata, avvenuta davanti alla sua porta di casa. Tre giorni prima, Niklas Sommer era apparso sui social indossando la maglia del Bayern Monaco. Un'abitudine che il giocatore ha spesso mostrato sui propri social: in passato, Sommer aveva più volte pubblicato foto di se stesso con indosso maglie di altri club. Questa volta, però, l'attentato di cui è stato vittima sarebbe direttamente collegato a questa foto che lo ritrae con la maglia del nemico giurato in Baviera da parte dei tifosi del Norimberga, che hanno vissuto la foto come un oltraggio. Un'offesa massima, che Sommer ha pagato con le botte.

Il video post aggressione, il volto tumefatto di Sommer

Sommer ha deciso di mostrare in una storia sul proprio account ufficiale Instagram – che annovera oltre 1 milione di fan – le conseguenze di quanto gli è accaduto nella notte tra sabato e domenica. Mostra il viso visibilmente tumefatto dalle percosse ricevute con ematomi diffusi sul volto: "Sto bene" ha aggiunto sotto il video, "Grazie per tutti i messaggi". La foto "incriminata" con la maglia del Bayern è stata poi cancellata dallo stesso giocatore per evitare ulteriori problemi con la propria tifoseria. Sommer ha anche chiesto pubblicamente scusa per la scelta che ha suscitato la rabbia degli ultrà.

Il comunicato del Norimberga sull'aggressione a Sommer

Decida e immediata la presa di posizione da parte del club tedesco con una nota ufficiale: "Nella notte tra sabato e domenica c'è stato un attacco fisico ad un nostro giocatore dell'U23. Appostandosi davanti alla porta di casa in prima serata e attaccandolp fisicamente poche ore dopo di notte, queste persone hanno oltrepassato ogni confine. Il gesto sarebbe una reazione alla comparsa sui social network del giocatore tre giorni prima con la maglia del Bayern. La foto è stata cancellata poco dopo la pubblicazione e anche il giocatore si è scusato pubblicamente. Il club non accetterà mai che i giocatori subiscano aggressioni fisiche" sottolinea il Norimberga. "Questo è esattamente ciò che è accaduto ieri sera attraverso le azioni dei singoli individui. Il club condanna fermamente questo comportamento. Ciò non è assolutamente compatibile con i valori della FCN. L'indagine della polizia sull'incidente è iniziata la stessa notte. Se ci saranno condanne in questo contesto, il club ovviamente reagirà di conseguenza."