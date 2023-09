Gioca sotto falso nome torneo amatoriale, picchia un avversario: giocatore MLS squalificato a vita Un giocatore della MLS, Matko Miljevic, è stato squalificato a vita per aver giocato sotto falso nome in un campionato amatoriale e aver picchiato un avversario.

A cura di Vito Lamorte

Ci sono situazioni che pensiamo possibili sono in campionati dilettantistici o tornei amatoriali ma la realtà riesce a sorprendere tutti. Matko Miljevic, stella della Major League Soccer e tesserato col CF Montreal, è stato sospeso per aver giocato sotto falso nome per una squadra amatoriale mentre aveva un contratto da professionista.

Secondo quanto riportato da media americani, il 22enne nazionale statunitense si è iscritto nella Ligue Québécoise de Soccer Calcetto (QCSL) dopo aver giocato solo una manciata di partite con il Montreal da quando è arrivato alla squadra della MLS nel 2021: Miljevic ora si ritrova senza contratto per aver giocato sotto falso nome e per aver disatteso i suoi impegni da professionista.

Oltre a giocare sotto falso nome, Miljevic avrebbe ricevuto una sospensione dal torneo per aver preso a pugni un avversario e l'ormai ex stella del Montreal, in base ad alcune ricostruzioni, avrebbe sputato addosso all'avversario prima di colpirlo.

Nelle ore successive allo scoppio di questo caso, l'allenatore del Montreal, Hernan Losada, ha confermato che Miljevic non si sarebbe allenato con i suoi compagni: "Matko non si allenerà finché tutto non sarà risolto. Le persone che devono prendere le decisioni le prenderanno, ma non spetta a me esprimere la mia opinione mentre siamo nel mezzo di un'indagine".

A Miljevic è stata comunicata repentinamente la rescissione del contratto con la MLS ed è stata pubblicata una dichiarazione in cui si sottolinea che il calciatore è stato protagonista di una condotta negativa per la lega, oltre a violare il suo accordo di giocatore standard: "La Major League Soccer ha rescisso il contratto del centrocampista del CF Montreal Matko Miljevic per aver tenuto un comportamento dannoso per la lega e per aver violato il suo Standard Player Agreement".

Miljevic non è stato nemmeno molto discreto riguardo al suo coinvolgimento nella QCSL, visto che nel suo profilo sul sito web è stato registrato come giocatore "B/semi-competitivo" ma ora, oltre alla categoria, vi è anche l'annotazione "sospeso a tempo indeterminato".