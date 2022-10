Gerrard ci mette la faccia in TV, ma l’Aston Villa ha già deciso: esonerato in modo brutale Steven Gerrard dopo la sconfitta contro il Fulham mostra in TV tutto il suo carattere. L’Aston Villa lo licenzia poco dopo con un comunicato brutale.

A cura di Marco Beltrami

Terremoto all'Aston Villa dopo il turno infrasettimanale di Premier League. La grande gloria del Liverpool e del calcio inglese Steven Gerrard è stato esonerato dal club a meno di un anno dal suo arrivo a Villa Park. I vertici del club di Birmingham non hanno digerito il pesante ko sul campo del Fulham (3-0) e non hanno perso tempo per licenziare l'ex centrocampista che nelle ultime 4 partite aveva collezionato 2 punti con un solo gol all'attivo. A far discutere è stato soprattutto il modo brutale in cui è stato dato il benservito a Gerrard.

Le due vittorie in 10 partite stagionali di Premier League e il 17° posto in classifica sono costati dunque il posto al giovane tecnico, alla sua seconda esperienza da primo allenatore dopo la gavetta nei Reds e l'esordio ai Rangers. La sensazione è che qualcosa già da tempo si fosse rotto anche con i tifosi Villans che sugli spalti del Craven Cottage hanno intonato a più riprese nel settore ospiti il coro "Verrai licenziato domattina". In realtà hanno sbagliato solo nelle tempistiche visto che la rottura è stata ufficializzata molto prima, ovvero dopo il fischio finale della partita col Fulham.

Le aspettative nei confronti di Gerrard erano molto alte anche alla luce di un contratto di tre anni e mezzo da 5.5 milioni di sterline a stagione e di una campagna acquisti da 52 milioni di sterline. E invece dopo una buona partenza, si è registrato un lento declino con un 2022 contraddistinto da 32 punti in 31 partite.

E pensare che Gerrard proprio dopo Fulham-Aston Villa, si è mostrato battagliero di fronte alle telecamere di Amazon Prime Video per l'intervista di rito. L'ex bandiera del Liverpool non aveva alcuna intenzione di alzare bandiera bianca: "È dura ma sono un uomo, lo accetto. I tifosi? Li capisco, posso sentire la loro frustrazione, sono frustrato anche da loro. È stata una serata dura per me, personalmente. Sono un combattente e non smetterò mai. Vedremo cosa succede".

E invece pochi minuti dopo ecco il colpo di scena con il comunicato ufficiale dell'Aston Villa, brutale nella sua semplicità. 40 parole per ufficializzare l'esonero del tecnico: "L'Aston Villa Football Club può confermare che l'allenatore Steven Gerrard ha lasciato il club con effetto immediato. Un portavoce del club ha dichiarato: ‘Vorremmo ringraziare Steven per il suo duro lavoro e impegno e augurargli ogni bene per il futuro'.

Chi sarà il prossimo allenatore dell'Aston Villa, ed erede di Steven Gerrard? Per la prossima partita in casa contro il Brentford in panchina potrebbe esserci l'ex calciatore Gary McAllister che faceva parte dello staff tecnico dell'allenatore licenziato. Un traghettatore in attesa del nuovo tecnico. I proprietari dell'Aston Villa, i miliardari Nassef Sawiris e Wes Edens, non vogliono badare a spese e sarebbero pronti a puntare su un top manager. I nomi citati dalla stampa inglese sono quelli di due allenatori attualmente liberi ovvero Pochettino e Tuchel, per i quali sarebbe pronto un super contratto e la promessa di una campagna acquisti importante già a gennaio.