Non sono solo i risultati sorprendenti a tenere banco agli Europei, ma anche il "caso" dei giocatori in ginocchio prima del fischio d'inizio. La Germania ha deciso a tal proposito di genuflettersi prima del fischio d'inizio della sfida degli ottavi contro l'Inghilterra per mostrare solidarietà agli avversari, condividendo così il gesto che rappresenta la lotta alla discriminazione. La presa di posizione della rappresentativa tedesca è arrivata dopo un confronto interno, come successo anche per l'Italia. Il ct della Germania Joachim Löw ha dichiarato però che è stata una decisione rapida e facile da prendere.

Tutti in ginocchio dunque a Wembley prima del fischio d'inizio di Inghilterra-Germania. Gli ospiti dunque hanno deciso di unirsi ai padroni di casa nel gesto a sostegno del Black Lives Matter. Nessuna "disparità" dunque nello storico impianto londinese, un po' come accadrà in occasione dei quarti tra Belgio e Italia. A spiegare il perché la nazionale tedesca ha deciso di aderire all'iniziativa, ci ha pensato Joachim Löw dimostrando come le motivazioni non siano legate esclusivamente alla volontà di emulare gli inglesi (come accaduto per esempio dagli azzurri che si sono detti pronti a contrastare il razzismo in altri modi), ma anche al fatto di condividerne il pensiero: "Noi sosteniamo tutti questi valori e vogliamo dimostrarlo mettendoci in ginocchio. Abbiamo discusso internamente alla squadra e i giocatori ci hanno detto che vogliono farlo, è un grande segnale".

D'altronde anche la Germania nei giorni scorsi con alcuni giocatori si è dimostrata sensibile sul tema del rispetto e della tolleranza. La fascia arcobaleno di capitan Neuer, in segno di sostegno alla comunità LGBT (di liberazione omosessuale) aveva spinto l'Uefa ad aprire un'inchiesta, che si è chiusa poi senza provvedimenti vista che la stessa è stata considerata come frutto di una "buona causa". Proprio come Neuer, anche il capitano avversario Kane, indosserà una fascia rainbow. E il portierone del Bayern e della Germania ha dichiarato: "Naturalmente siamo per la tolleranza e contro la discriminazione. Mostreremo solidarietà alla squadra inglese, conosciamo la maggior parte dei loro giocatori ed è per questo che stiamo facendo lo stesso gesto. Non abbiamo dovuto discuterne molto".