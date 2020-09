Dopo il contagio di Mattia Perin, e in attesa della comunicazione ufficiale dei risultati di tutti i test effettuati dai giocatori del Genoa nelle scorse ore, rimbalza dal capoluogo ligure la notizia di una ‘debole' positività di Lasse Schöne. Il giocatore danese, in via precauzionale, non è dunque salito insieme ai compagni sull'aereo partito stamattina per Napoli, dove la formazione ligure giocherà oggi pomeriggio la partita contro la squadra di Rino Gattuso. Secondo le ultime notizie, nel resto della rosa di Rolando Maran non ci sarebbero altri positivi.

Proprio per evitare altri contagi e mettere a rischio la partenza per Napoli, la squadra ha passato la notte in un albergo di Genova: una decisione presa di comune accordo con la società e con il tecnico rossoblù. La sfida del San Paolo, valevole per la seconda giornata di Serie A e inizialmente fissata per le ore 15.00, è stata invece spostata alle 18.00: uno slittamento necessario per permettere a tutto il gruppo ligure in partenza per la Campania (giocatori, staff tecnico e dirigenti) di rispettare il protocollo, sottoporsi al doppio tampone e poter viaggiare in tutta sicurezza dopo l'esito negativo.

Il post su Instagram di Mattia Perin

Nella giornata di ieri, è intanto arrivato il messaggio di Mattia Perin. Il portiere e capitano del Genoa, dopo aver appreso la notizia della sua positività (arrivata dopo che aveva avuto qualche linea di febbre), ha infatti scritto ai tifosi attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram: "Positivo. Anche nello spirito. Sto bene, i sintomi sono minimi ma mi toccherà fare il tifo a distanza per qualche tempo – ha scritto il numero uno sulla sua bacheca – I miei trascorsi parlano chiaro: sono abituato a lottare e a tornare, sempre più forte di prima!".