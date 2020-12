Il Genoa ha deciso di esonerare Rolando Maran. Il tecnico trentino paga a caro prezzo la sconfitta subita in casa del Benevento. Al suo posto arriverà Davide Ballardini, che si siederà ancora una volta sulla panchina dei rossoblu. Il club del presidente Preziosi con uno scarno comunicato ha annunciato l'esonero di Maran: "Genoa Cfc comunica di aver sollevato dall’incarico il tecnico Rolando Maran. La Società ringrazia l’allenatore e il suo staff per l’impegno dimostrato". Nelle prossime ore arriverà l'annuncio di Ballardini, che già in giornata dirigerà il primo allenamento e mercoledì sera esordirà in occasione del derby con lo Spezia di Italiano, che in estate era stato corteggiato proprio dai Grifoni.

Maran esonerato, Genoa penultimo

Il campionato l'aveva iniziato bene, rifilando un poker al Crotone, poi è arrivato il Covid, che ha prodotto il 6-0 incassato dal Napoli e il contagio di quasi venti calciatori. La risalita è stata complicata e Maran nelle ultime dodici partite ha ottenuto quattro pareggi e otto sconfitte. A verbale va messo anche che non ha avuto a disposizione una rosa di prim'ordine. Ma tant'è. Il calcio è così, quando le cose non vanno bene paga sempre l'allenatore. Maran chiude un 2020 negativo, perché a marzo era stato esonerato dal Cagliari, dopo un rocambolesco ko per 3-4 con la Roma.

Torna Ballardini, sarà ancora l'allenatore del Genoa

Tecnico navigato, allena da oltre trent'anni, Davide Ballardini conosce bene l'ambiente e in passato è riuscito a risollevare le sorti del Genoa. Il legame tra il tecnico emiliano e Preziosi è forte. Il vulcanico presidente quando è stato in difficoltà spesso ha chiamato Ballardini che è stato allenatore dei Grifoni nelle stagioni 2010-2011 (subentrò e chiuse 10°), 2012-2013, altro subentro e nuova salvezza, 2017-2018, altra salvezza, ed è stato il tecnico del Genoa nelle prime sette giornate del campionato seguente, venne esonerato nonostante iniziò bene la stagione.