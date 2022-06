Gattuso vicino al Valencia: può diventare il terzo allenatore italiano nella storia del club Gennaro Gattuso può diventare il nuovo allenatore del Valencia. Trattative avanzate con il club spagnolo pronto ad ingaggiare il tecnico calabrese rimasto fermo dopo la rottura anticipata con la Fiorentina.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il calciomercato impazza e con esso anche i movimenti in panchina con i tanti allenatori ancora in cerca di una squadra. In Serie A si fanno tanto i nomi di Pippo Inzaghi, Andrea Pirlo e altri protagonisti del recente passato che hanno fatto la storia dell'Italia e del nostro calcio in generale. Ma soprattutto negli ultimi tempi si parla tanto di Gennaro Gattuso. ‘Ringhio' è rimasto fermo per l'intera stagione dopo aver iniziato e poi subito interrotto prima dell'inizio del campionato, la sua avventura alla Fiorentina. L'ex tecnico di Milan e Napoli non ha accettato altri incarichi in attesa della giusta chiamata e di quel progetto che possa dargli gli stimoli giusti che cerca.

Si è congedato dal massimo campionato di Serie A con la cocente delusione di non essere riuscito a portare il Napoli in Champions League dopo il famoso 1-1 del ‘Maradona' contro il Verona all'ultima giornata che ha spianato la strada del quarto alla Juventus allenata proprio da Pirlo. Ora per lui si starebbe aprendo una strada inaspettata fino a qualche tempo fa, ma all'estero, lontano dall'Italia: al Valencia in Spagna. Secondo quanto scrive ‘Repubblica' quest'oggi, Gattuso sarebbe pronto a firmare il suo nuovo contratto con il club per una fumata bianca che potrebbe anche arrivare a breve.

Gattuso sarebbe stato accompagnato da Jorge Mendes per formalizzare il suo approdo sulla panchina degli spagnoli. Dai contatti degli ultimi mesi, si è passati a una vera trattativa che ora sarebbe giunta alle battute finale. Il Valencia nell'ultima stagione ha chiuso al nono posto in classifica con 48 punti, -11 dal Villarreal che conquistato l'ultimo posto in Europa per la Conference League. Gattuso avrà una squadra a disposizione di discreta qualità al quale andrebbe comunque aggiunto qualche elemento per fare il salto di qualità. Il Valencia da sempre è stato uno dei club che più di tutti all'estero ha accolto giocatore e allenatori italiani.

Se dovesse essere ufficializzato l'ingaggio di Gattuso, Rinhio sarebbe il terzo allenatore italiano a sedere sulla panchina del club in tutta la sua storia. Dal 1997 al 1999 e dal 2004 al 2005, fu Claudio Ranieri il primo allenatore italiano a sedere sulla panchina Valencia vincendo anche la Coppa del Re nel 1999. Da non dimenticare poi anche Cesare Prandelli, rimasto però solo alcuni mesi prima di dare le dimissioni per divergenze societarie. In passato anche tanti calciatori italiani hanno vestito la maglia del Valencia come Amedeo Carboni, Cristiano Lucarelli, Emiliano Moretti, Stefano Fiore, Bernardo Corradi, Marco Di Vaio, Francesco Tavano, Simone Zaza, Cristiano Piccini e Alessandro Florenzi. Da capire ora come si evolverà la trattativa per poter vedere Gattuso come nuovo allenatore del Valencia.