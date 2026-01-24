Gattuso incontra Verratti, la folle idea per gli spareggi dell’Italia: cosa potrebbe succedere

Gattuso sta valutando tutte le alternative per preparare l’Italia in vista degli spareggi Mondiali: per il centrocampo ha parlato anche con Verratti che non gioca in Nazionale dal 2023.

Mancano due mesi agli spareggi decisivi per i Mondiali 2026, l'ultima chiamata per l'Italia per evitare la terza eliminazione di fila che sarebbe catastrofica: il commissario tecnico Rino Gattuso sta preparando accuratamente il programma da seguire facendo visita anche ai giocatori che gravitano lontano dal calcio italiano. Qualche settimana fa era toccato a Retegui ma negli ultimi giorni il viaggio in Qatar ha aperto alla possibilità di una chiamata a sorpresa per Marco Verratti.

Alla Nazionale manca un vero regista e secondo la Gazzetta dello Sport Gattuso starebbe valutando l'idea di provare l'ex PSG, valutando il suo stato di forma e il possibile impiego nella squadra. Sembra pura utopia, dato che il centrocampista è ormai fuori dal giro del grande calcio e ha 33 anni, ma è un'ipotesi che resta in piedi e che sarà provata.

Verratti non gioca una partita con l’Italia da quasi tre anni

Gattuso valuta Verratti per l'Italia

I centrocampista ha trascorso gli ultimi tre anni della sua carriera a Doha, prima con l'Al Arabi e poi con l'Al Duhail: secondo gli osservatori sarebbe in grande forma, nonostante non vesta la maglia della Nazionale dal 2023, mettendo in pausa la sua avventura con l'addio di Roberto Mancini. Spalletti e Gattuso hanno disegnato il centrocampo dell'Italia con altri elementi, rinunciando a un regista puro come Verratti che ora potrebbe venire in soccorso dell'Italia.

Il giocatore si è messo completamente a disposizione del CT e l'incontro degli scorsi giorni potrebbe essere solo il primo di una lunga serie. Gattuso lo sta valutando seriamente, sia per il ruolo che l'esperienza che porterebbe alla squadra in un momento così delicato come quello degli spareggi. Verratti 33 anni e sembra essere in ottima forma, elementi che potrebbero aprire a un clamoroso ritorno, una strada sicuramente bizzarra ma che non è impossibile da percorrere.