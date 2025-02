video suggerito

Gatti e Weah discutono in maniera concitata dopo Cagliari-Juventus: cosa è successo Discussione concitata tra Gatti e Weah al termine di Cagliari-Juventus: i due giocatori bianconeri sono stati protagonisti di un confronto che non è passato inosservato e subito è balzato agli occhi di molti tifosi della Vecchia Signora.

A cura di Vito Lamorte

Discussione concitata tra Gatti e Weah al termine di Cagliari-Juventus: i due giocatori bianconeri sono stati protagonisti di un confronto che non è passato inosservato alle telecamere di DAZN e subito è balzato agli occhi di molti tifosi della Vecchia Signora.

Un chiarimento in merito a qualcosa accaduto poco prima in campo: la discussione non si è fermata dopo i primi scambi e si è protratta per diversi minuti, visto che i due sono stati immortalati mentre erano intenti a parlare anche quando la squadra bianconero è andata sotto il settore ospiti per salutare i tifosi.

Dopo il fischio finale dell’arbitro le telecamere di DAZN hanno immortalato questa discussione, anche abbastanza concitata, tra Federico Gatti e Timothy Weah, che è andata avanti per diversi minuti e anche nel saluto della squadra al settore ospiti prima di rientrare negli spogliatoi.

Una discussione su qualcosa che, probabilmente, era accaduto poco prima in campo: i due sono andati avanti per diversi minuti e sono stati immortalati mentre ognuno cercava di far valere le sue ragioni.

Ad un certo punto Gatti sembra spiegare qualcosa a Weah, che in maniera animata risponde e dice la sua. Non sembra nulla di complesso e complicato ma una banale discussione di campo tra i due calciatori bianconeri.

Gatti: "Dobbiamo imparare a gestire meglio i momenti di difficoltà"

Federico Gatti è stato intervistato da DAZN dopo la partita dell'Unipol Domus e ha parlato sia della prestazione che di quanto accaduto nel finale di match: “Era troppo importante vincere oggi. Dobbiamo imparare a gestire meglio i momenti di difficoltà e stanchezza. Durissima batosta col PSV: tutto serve per crescere. La vittoria è la cosa più importante. La classifica è corta e bisogna fare il massimo, poi vedremo…”