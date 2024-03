Gasperini si infuria col giornalista in diretta dopo Atalanta-Bologna: “Riporta le cose giuste” Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di DAZN subito dopo la partita persa dalla sua Atalanta contro il Bologna. Il tecnico della Dea contesta subito il giornalista che lo stava intervistando: “Riporta le cose giuste”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

44 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di DAZN subito dopo la partita persa dalla sua Atalanta contro il Bologna in quello che era sicuramente una sorta di spareggio Champions. Il tecnico della Dea ha ascoltato l'analisi in diretta del giornalista che lo stava intervistando e si è subito infuriato per quelle parole ascoltate: "L'ho sentita nel recupero molto critico nei confronti della squadra – spiega il giornalista a cui Gasperini risponde subito – Ti sbagli proprio, noi abbiamo fatto una grande partita, non so quale intervallo hai visto, riporta le cose giuste".

L'allenatore dell'Atalanta prosegue la sua risposta stizzita anche quando il giornalista stava cercando di raddrizzare il tiro: "Riporta i fatti corretti altrimenti qui non ne usciamo perché noi abbiamo fatto un primo tempo straordinario non so cosa hai sentito e, guarda ti sbaglia di grosso". Una critica feroce da parte di Gasperini: "Ti sbagli di grosso, quando siete a bordo campo riportate cose che sentite voi o che fa comodo alla trasmissione – spiega – L'Atalanta ha fatto una grande partita e non è possibile che ci sia stata questa situazione".

L'abbraccio tra Thiago Motta e Gasperini.

L'allenatore dell'Atalanta è dunque contrariato da questa analisi della partita esaltando invece l'atteggiamento e la grinta della sua squadra: "La reazione è stata positiva e solo nei dieci minuti finali abbiamo perso lucidità ed energia – spiega – Purtroppo in tre minuti abbiamo buttato via una partita in cui avevamo messo in difficoltà il Bologna". Nessuna somoglianza con la notte di San Siro: "Ci sono stati altri episodi lì anche se l'Inter è una squadra forte – aggiunge prima di sottolineare ancora – Tolti i minuti finali la prestazione dell'Atalanta è stato di alto livello".

Gasperini è stato dunque molto soddisfatto dell'Atalanta nonostante il ko: "Il Bologna ha vinto ma da qui a parlare di un'Atalanta diversa non sono d'accordo". L'allenatore della Dea poi conclude sottolineando alcuni atteggiamenti tattici: "Non era facile contro questa squadra pericolosa nelle uscite ma purtroppo non siamo riusciti a sfruttare gli spazi – spiega ancora – Purtroppo stiamo anche causando troppi rigori anche in modo un po' sprovveduto e questo ci toglie anche un po' i risultati".