Dopo tre vittorie consecutive in campionato l'Atalanta vuole continuare la corsa in classifica verso la zona Champions League e sulla sua strada nella 25a giornata di Serie A 2020-2021 ci sarà il Crotone del neo tecnico Serse Cosmi. Gian Piero Gasperini, nella consueta conferenza stampa della vigilia ha parlato proprio della svolta alla guida del club calabrese: "Sarà una partita difficile, come tutte quelle che affrontiamo. Dovremo prendere le giuste precauzioni, ma siamo in un buon momento. Il Crotone ha fatto delle buone partite ma ha raccolto poco, è stata una squadra sfortunata nei risultati. Ora hanno cambiato allenatore e questa cosa porta maggiore attenzione e la voglia di trovare una reazione. Bisognerà fare una partita importante".

Il tecnico della Dea si è soffermato sulle aspettative sempre molto elevate in merito alla sua squadra: "Bisogna valutare ogni componente nel complesso e non è pensabile che l'Atalanta possa sempre dominare l'avversari, in alcune circostanze abbiamo sofferto, ma sappiamo che dobbiamo fare anche questo, soffrire e difenderci. Ho la sensazione che sull'Atalanta ci sia un po' troppa presunzione. Ogni avversario ha le sue caratteristiche, questa è una cosa di cui bisogna tenere conto".

Gasperini si è soffermato sugli infortunati e sulle condizioni di alcuni singoli: "Siamo un po' in emergenza per le assenze di Sutalo, Kovalenko e Hateboer. Zapata oggi proverà, vediamo come sta. In ogni caso non ci sono grosse preoccupazioni perché il suo infortunio è più lieve di quello che ha avuto l'anno scorso. Sta molto meglio e potrebbe essere arruolabile. Anche Caldara sta recuperando bene dopo l'ultimo intervento e spero che questo abbia risolto i suoi problemi".

Due battute su Ilicic alla fine per il tecnico orobico: "L'ho visto bene e come ho già detto sarà un valore importante per questa ultima parte di stagione. Ma si parla troppo del singolo: questa squadra merita più attenzione, sposterei l'attenzione anche su altri giocatori".