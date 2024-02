Gasperini contro il calendario intasato dell’Atalanta, parole durissime: “Fosse successo ad altri…” Gasperini ha parlato nella conferenza stampa alla vigilia di Milan-Atalanta esprimendosi in maniera durissima sul calendario intasato della sua squadra: la Dea giocherà 4 partite in 10 giorni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

"Il pasticcio è stato fatto con le partite di Supercoppa. Per noi era già tutto molto evidente anche perché eravamo già qualificati in Europa League. Non è una cosa normale, se fosse successo a qualche altra squadra chissà quante polemiche sarebbero venute fuori. Prenderemo una gara per volta". Così Gian Piero Gasperini ha parlato nella conferenza stampa alla vigilia di Milan-Atalanta esprimendosi sul calendario intasato che vedrà la sua squadra giocare 4 partite in 10 giorni, dalla gara di domani sera a San Siro allo Sporting Clube de Portugal in Europa League.

Sulla partita contro il Milan l'allenatore della Dea si è espresso così: "La compagine di Stefano Pioli è molto forte, al di là del passo falso contro il Monza. Sarà una partita sicuramente importante, vale anche per la classifica".

Sul sorteggio di Europa League, che vedrà i bergamaschi giocare ancora contro lo Sporting dopo aver affrontato due volte i portoghesi nel girone: "Prima dello Sporting dobbiamo giocare contro Milan, Inter e Bologna, faccio fatica a proiettarmi oltre. Sono cresciuti, ci siamo incontrati già da due volte, anche questa è un po' un'anomalia, l'importante comunque è arrivarci bene".

L'Atalanta scenderà in campo il 25 febbraio alle ore 20.45 contro il Milan e sempre al Meazza affronterà tre giorni dopo (28 febbraio, ore 20.45) l'Inter nel recupero per il rinvio dovuto alla Supercoppa Italiana. Nel prossimo turno, il 27°, sarà impegnato nello scontro Champions col Bologna a Bergamo (3 marzo , ore 18.00) e poi andrà a Lisbona il 6 marzo alle ore 18.45 nella partita d'andata degli ottavi di Europa League contro lo Sporting Clube de Portgual.

Gasperini può contare sul rientro di Lookman, che è stato impegnato nella Coppa d'Africa: "Per noi è come un ulteriore rinforzo. Ha fatto un buon allenamento, ha molto meno dolore e già contro il Milan sarà pronto a dare il proprio contributo come in passato".

Nella lotta per un posto Champions l'allenatore della Dea considera a pieno titolo anche il Bologna: "Merita tutta la classifica che ha".