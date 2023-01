Galtier avvicina Skriniar al PSG ma si trattiene sulle tempistiche: “Non posso dirvelo” Milan Skriniar sembra essere sempre più vicino al trasferimento al PSG. Il difensore dell’Inter è stato accostato ai parigini anche dal tecnico Galtier che in conferenza stampa ha confermato la trattativa ma si frena sulle tempistiche.

A cura di Fabrizio Rinelli

L'Inter fresca vincitrice della Supercoppa Italiana dopo il roboante 3-0 sul Milan, riparte dal campionato. I nerazzurri saranno chiamati a sfidare l'Empoli al ‘Meazza' con il peso di un calciomercato che diventa sempre più incombente. La necessità di fare cassa visti i numerosi problemi economici attraversati dalla società, impongono delle scelte mirate e anche dolorose. Come accaduto qualche anno fa con la cessione di Lukaku al Chelsea e Hakimi al PSG, anche in questa sessione di trasferimenti Marotta sembra quasi costretto a doversi privare di un suo gioiello: Milan Skriniar.

Dopo le indiscrezioni di qualche giorno fa da parte de L'Equipe oggi sembra essere arrivata quasi una conferma. Nel corso della conferenza stampa del tecnico dei parigini Galtier, è stato affrontato anche il tema relativo al mercato. L'allenatore ha parlato di trattative in ballo sia in entrata che in uscita. E a proposito di quelle in entrate, tenendo conto che in queste ore sembra che Skriniar abbia accettato l'offerta di più di 10 milioni d'ingaggio proposta dal PSG, è uscito allo scoperto lasciando però un velo di mistero su questa operazione.

"Skriniar? Ho letto le notizie che sono state pubblicate, ma non posso dirvi se verrà quest'inverno o la prossima estate – spiega Galtier in conferenza stampa che sembra essere quasi certo del suo trasferimento ma meno delle tempistiche – Non posso dirvelo. La dirigenza ci sta lavorando". Secondo Galtier, dunque, è da verificare solo quando il giocatore sbarcherà a Parigi. Skriniar aveva rifiutato le proposte di rinnovo da parte dell'Inter anche ingolosito dalla possibilità di potersi giocare chance importanti con i parigini anche a fronte di cifre per l'ingaggio vicine ai 15 milioni.

A questo punto in viale della Liberazione hanno aperto alla cessione immediata specie perché in questo modo l'Inter avrebbe la possibilità di racimolare qualcosa dalla cessione. Nel caso in cui Skriniar onorasse il suo contratto fino al 30 giugno 2023 infatti, il giocatore volerebbe a Parigi a parametro zero lasciando i nerazzurri con un pugno di mosche tra le mani. Una situazione controversa che sembra non avere più sbocchi e presto potrebbe arrivare a una conclusione con il club di Zhang che in questo momento si trova in una situazione di grande difficoltà.