video suggerito

Galliani sbaglia panchina prima di Juve-Monza: lo avvisano i tifosi tra le risate e gli applausi Galliani protagonista di un divertente siparietto prima del fischio di Juventus-Monza: sbaglia panchina prima della partita e lo avvisano i tifosi, tra le risate e gli applausi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Adriano Galliani protagonista di un divertente siparietto prima del fischio di Juventus-Monza. Il dirigente dei brianzoli ha sbagliato panchina, sedendosi su quella della squadra bianconera e scatenando le risate dei tifosi della Vecchia Signora posizionati lì vicino che gli hanno fatto presente la situazione. Galliani è stato richiamato anche da chi era a bordo campo e si è subito alzato, dirigendosi verso la zona riservata al Monza motivando la sua azione.

L'amministratore delegato dei brianzoli, dopo aver firmato autografi ad alcuni tifosi bianconeri, si è seduto in panchina ma gli stato subito fatta notare l'incomprensione e si è diretto verso la panchina che sarebbe stata destinata al Monza di Raffaele Palladino.

Galliani sbaglia panchina e si siede su quella della Juve

Adriano Galliani stava firmando autografi ai tifosi bianconeri presenti vicino alla panchina dello Stadium quando si è seduto e ha iniziato a guardarsi intorno: i supporter della Juventus gli hanno fatto notare che quella è la panchina della Vecchia Signora ma lui è rimasto inizialmente perplesso.

Poco dopo il dirigente è stato richiamato da altri addetti del club brianzolo che erano a bordo campo, che gli spiegavano come la panchina del Monza fosse l'altra: a quel punto Galliani si è alzato ed è andato verso il centro del campo, provando ad apportare delle motivazioni a quanto aveva appena fatto.

"È strano che i tifosi nostri sono lì e la panchina è l'altra", dice l'ex ad del Milan che subito dopo inizia a parlare con un altro dirigente lasciandosi alle spalle l'accaduto. Nel frattempo si sono susseguite risate e applausi da parte dei tifosi juventini.

Galliani lavora al Monza del futuro: c'è già un nome se parte Palladino

Galliani sembra rassegnato all'idea di perdere Raffaele Palladino, per il quale si parla di un futuro alla Fiorentina, e ha già un nome per sostituirlo: si tratta di Alessandro Nesta, che quest'anno si è salvato con la Reggiana in Serie B ed è uno dei profili che più piace all'amministratore dei brianzoli.