Galatasaray-United a rischio rinvio: la pioggia sta trasformando il terreno di gioco in una piscina Galatasaray-United valida per la quinta giornata del gruppo A di Champions è a forte rischio rinvio. La pioggia che si è abbattuta su Istanbul in queste ore sta trasformando il terreno di gioco in una piscina. La Uefa sta ispezionando il rettangolo verde.

A cura di Fabrizio Rinelli

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Uefa sta ispezionando il terreno di gioco e al momento non sono ancora arrivate comunicazioni ufficiali su un possibile rinvio di Galatasaray-Manchester United o uno slittamento d'orario per il calcio d'inizio. Le forti piogge che si stanno abbattendo su Istanbul in questa ore stanno mettendo fortemente a rischio la tenuta del terreno di gioco del Rams Park. L'inizio della partita, valida per la quinta giornata della fase a gironi e che vede nel gruppo A sfidarsi due squadra che si giocano le ultime chance di qualificazione, è fissato alle 18:45.

Sui social però sono tanti i video che stanno circolando in queste ore e che mostrano i funzionari Uefa intenti a ispezionare il terreno di gioco provando a far rimbalzare il pallone in più punti del rettangolo verde. Nella parte centrale del campo le pozzanghere sono evidenti a occhio nudo e infatti il pallone fa fatica a rimbalzare, almeno non in maniera regolare. Nulla che però in questo momento possa far presagire a un rinvio anche se il rischio è dietro l'angolo. Anche solo che la partita possa essere spostata alle ore 21:00.

Il primo rimbalzo è lento mentre nell'area di rigore del portiere il terreno sembra aver drenato bene l'acqua piovana. Il pallone infatti nell'area piccola del portiere rimbalza alla perfezione e in altre immagini viene mostrato proprio questo dettaglio. Da capire come vorrà agire la Uefa che in questi casi potrebbe rinviare l'orario della partita o magari spostarla al giorno successivo sperando che le condizioni meteo migliorino e siano accettabili per lo svolgimento di una partita di calcio.

C'è grande attesa attorno a questa partita dato che nel gruppo A la situazione di classifica è molto ingarbugliata ma riguarda 3 squadre dato che il Bayern Monaco è già qualificato come primo avendo conquistato 12 punti. Sia il Copenaghen che Galatasaray e Manchester United hanno infatti tutte 4 punti e la partita proibitiva – sulla carta – dei danesi contro i tedeschi dà la possibilità alla squadra di Icardi e a quella di Ten Hag di darsi battaglia in questo match in cui i tre punti varrebbero più di mezza fetta di qualificazione agli ottavi in tasca.