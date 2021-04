Le condizioni di salute di Gaia Lucariello sono migliorate. La moglie di Simone Inzaghi, che nei giorni era stata costretta al ricovero all'Ospedale ‘Lazzaro Spallazani' a causa delle complicanze sorte per il Covid, potrà tornare a breve a casa. È fuori pericolo. Il peggio è passato. La paura ha lasciato qualche graffio sull'anima ma col tempo guarirà anche quello. L'incubo è finito. E le parole del professore, Francesco Vaia, direttore sanitario della struttura sanitaria capitolina, sono come la luce in fondo al tunnel che da un puntino luminoso diventa abbagliante.

"Nei prossimi giorni sia Gaia Lucariello sia Daniele De Rossi (anche lui tenuto sotto stretta osservazione per la polmonite bilaterale) potranno andare a casa. Hanno avuto bisogno del ricovero ma adesso stanno entrambi bene", ha ammesso lo specialista nel corso della trasmissione radiofonica ‘La politica nel pallone' in onda durante Gr Parlamento -.

Ad aiutarli, oltre alla cure, sono stati anche due fattori: l'età e la fortuna di aver fatto ricorso subito alle cure mediche prima che la situazione precipitasse. "Sono due persone giovani e la malattia è stata presa per tempo – ha aggiunto Vaia -, quindi sono riusciti a sconfiggerla abbastanza rapidamente".

Simone Inzaghi era stato trovato positivo al coronavirus pochi giorni prima che la consorte, a causa del contagio che s'è diffuso in famiglia, la obbligasse al ricovero allo Spallanzani per la sintomatologia preoccupante e le difficoltà respiratorie. Quanto all'ex calciatore della Roma e della Nazionale, aveva contratto il Covid durante l'ultimo ritiro dell'Italia in occasione delle prime tre partite di qualificazione del girone di Qatar 2022. A causa del focolaio scoppiato nel gruppo Azzurro, oltre a ‘DDR' erano risultati positivi altri membri dello staff tecnico e della delegazione oltre a ben 8 calciatori, ultimo dei quali in ordine di tempo Bernardeschi della Juventus.