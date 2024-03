Gaffe imbarazzante in diretta su DAZN, Wirtz se ne va perplesso: quelli non sono i suoi nonni Florian Richard Wirtz ha abbracciato i suoi genitori dopo la vittoria del Bayer Leverkusen sul Friburgo. Il giornalista di DAZN, facendogli rivedere quel momento, li ha però scambiati per i suoi nonni: “Oh che gaffe da parte mia, mi dispiace”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Florian Richard Wirtz è uno dei calciatori che si sta mettendo maggiormente in evidenza con il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso in Bundelsiga. Dopo la sfida vinta nel weekend contro il Friburgo il 20enne talento tadesco ha dovuto però fare i conti con una gaffe tremenda da parte di un giornalista di DAZN. Mario Riecker, inviato dal campo per sentire le voci dei protagonisti nel post partita ha chiesto al giocatore chi fosse venuto a vedere la sua performance. Sullo schermo nel frattempo scorrevano le immagini di un momento molto emozionante.

Wirtz infatti a fine partite corre verso le tribune dove ad accoglierlo c'erano i suoi genitori. Il giornalista però non sapeva chi fossero e basandosi solo su ciò che vedeva ha chiesto al calciatore: "Erano nonno e nonna?". Una gaffe che ha gelato lo stesso Wirtz che immediatamente ha risposto: "No, quelli sono in realtà i miei genitori". A quel punto la frittata era fatta e l'imbarazzo era tangibile anche a distanza. Il giocatore lascia immediatamente la postazione dell'intervista a dir poco perplesso.

Papà Hans ha 70 anni e mamma Karin Groß 63. Entrambi hanno assistito dal vivo sugli spalti al gara del figlio. I genitori di Wirtz si sono recati a Friburgo appositamente per la partita e come spesso accade in questi casi a fine partita hanno raggiunto il loro figlio per abbracciarlo. Wirtz è stato anche l'autore del primo gol segnato dal Bayer nel 3-2 finale in favore della squadra di Xabi Alonso che dopo l'impresa in Europa League consolida ulteriormente il primato del Leverkusen in classifica.

Ecco perché i genitori hanno voluto far visita al loro figlio visto il momento magico della squadra e del 20enne talento tedesco. Quella gaffe in diretta però ha rischiato di rovinare tutto: “Oh Dio. Che gaffe da parte mia, mi dispiace – prova a giustificarsi il giornalista con Wirtz – In ogni caso i migliori auguri ai genitori. Non posso più uscire da questo momento". Prova a scherzarci su al pari di Sascha Bigalke e il presentatore Tobi Wahnschaffe che negli studi di DAZN dopo aver assistito a quella scena hanno detto: "Deve andarsene da lì da solo". Wirtz nel frattempo ha poi lasciato il microfono non proprio felicissimo.