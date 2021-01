Il primo errore del 2021 è servito su un piatto d'argento e porta il marchio importante della Serie A italiana. Sull'account ufficiale twitter della Lega del massimo campionato è stato servito il ‘fail' che non è sfuggito ai più che vivono di social e internet: gli auguri alle squadre iscritte in Serie A, con tanto di composizione con i più rappresentativi giocatori. Ci sono tutti, da Cristiano Ronaldo a Belotti, da Lukaku a Ibrahimovic a Ribery. Ma manca una squadra: la Lazio.

Imperdonabile e già dalla Capitale i più maligni sottolineano un ‘errore' che è figlio dei tempi, in cui i colori laziali lamentano un costante (e a volte nemmeno tanto sommerso) attacco mediatico. Tra le squadre di Serie A che la Lega ha salutato con gli auguri di buon anno manca proprio la Lazio di Lotito. Messaggio trasversale? Conferma dei contrasti con i poteri forti del palazzo del calcio che conta? O semplice dimenticanza?

Ognuno è libero di pensarla come vuole, fatto sta che l'epic fail della Lega sta già facendo discutere sul web e – anche se poi il tweet incriminato è stato subito rimosso – ha aperto il fianco a critiche, polemiche e satira a 360 gradi. In effetti, tra i campioni inseriti nella composizione grafica, ognuno rigorosamente riconoscibile nel club d'appartenenza con le maglie ben evidenziate da colori accentuati manca la squadra capitolina di Ciro Immobile.

Il fotomontaggio era accompagnato anche dal testo di buon augurio: "Pronti per nuove emozioni, pronti per nuove sfide, pronti a tornare in campo, pronti a dare tutto. Insieme". Insieme, ma con riserva perché dei 20 club solo in diciannove sono apparsi in grafica. "New Year New Game!" ha aggiunto poi la Lega Serie A che – davanti all'errore segnalato senza pietà dagli internauti – ha subito cancellato il tutto pronta a rimettere gli auguri a 20 squadre. Ma non cancellando le ovvie polemiche e l'ironia che ha fatto di quell'errore un evento virale.