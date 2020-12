Il tour de force del periodo natalizio del Manchester City è già iniziato, con il successo ottenuto per 4-1 contro l'Arsenal nei quarti di finale della Carabao Cup. Nelle prossime tre partite di campionato che Guardiola e i suoi dovranno disputare in una settimana il City non potrà disporre di Gabriel Jesus e Kyle Walker che sono stati trovati positivi al test per il Covid-19. Una bella tegola questa per il club che ora spera di non perdere altri calciatori a causa del contagio.

Gabriel Jesus e Walker positivi al Covid

Salteranno sicuramente la partita con il Newcastle del Boxing Day l'attaccante Gabriel Jesus e il difensore Kyle Walker, che sono già in auto-isolamento nelle rispettive abitazioni. La notizia l'ha data con uno comunicato il club:

Il Manchester City conferma che Gabriel Jesus, Kyle Walker e due membri dello staff tecnico sono positivi al Covid-19. Tutti e quattro osserveranno un periodo di isolamento in ottemperanza con la Premier League e con il protocollo del Governo del Regno Unito. Tutto il club augura un recupero veloce e spera che tutti possano tornare al lavoro.

Positivi anche due membri dello staff di Guardiola

Un periodo particolare quello che sta vivendo l'Inghilterra che dopo aver aperto leggermente si è ritrovata a dover richiudere a causa di un aumento dei contagi, e anche il mondo del calcio ovviamente è stato coinvolto da questa nuova ondata, e ne sa qualcosa il Newcastle, che è stato costretto a chiedere il rinvio di un incontro di Premier League. Ora il Manchester City si augura vivamente che a Gabriel Jesus, a Walker e i due membri dello staff non si aggiungano altri calciatori all'elenco dei contagiati al Coronavirus.