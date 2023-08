Franco Vazquez è infinito, la classe non tramonta mai: dopo una gara la Cremonese è pazza del Mudo Franco Vazquez ha già fatto innamorare la Cremonese dopo una sola partita ufficiale: contro il Crotone in Coppa Italia ha dato vita ad un vero show di tecnica ed eleganza. La classe del Mudo non tramonta mai.

A cura di Vito Lamorte

Ci sono calciatori che non tramontano mai e non smettono mai di brillare, nonostante non siano più sotto i riflettori dei palcoscenici più luminosi. Uno di questi è certamente Franco Vazquez, calciatore argentino con cittadinanza italiana che da questa stagione vestirà la maglia della Cremonese dopo due stagioni al Parma.

Il 34enne nato a Tanti, a circa 50 km da Córdoba, nella prima uscita con i grigiorossi si è preso subito la scena dopo una partita fatta di tante giocate di altissima qualità e coronata con un gol che ha permesso alla squadra di Davide Ballardini di portarsi in vantaggio nei tempi supplementari contro il Crotone e mettere sulla buona strada la qualificazione per il turno successivo di Coppa Italia.

Vazquez è entrato nell'azione del primo gol di Afena-Gyan riuscendo a servire Sernicola sulla corsa con una vera e propria magia: trovandosi spalle alla porta, il Mudo ha controllato di suola e poi con il tacco ha servito il suo compagno eludendo l'intervento di tre avversari.

Un vero e proprio colpo di genio per l'ex Palermo, Rayo Vallecano e Siviglia, che non è nuovo a queste giocate.

Nei supplementari ha messo il suo nome anche nel tabellino dei marcatori: Vazquez ha ricevuto da Tsadjout e dopo una finta di corpo, che ha messo fuori gioco un difensore dei calabresi, ha liberato il suo mancino. Palla nell'angolo e vantaggio per la Cremo.

A chiudere i giochi ci ha pensato Charles Pickel al 117′ ma la scena nella prima uscita dei grigiorossi se l'è presa tutta Vazquez.

Un calciatore che è stato spesso snobbato per non essere mai approdato nelle big ma che con la sua classe e la sua eleganza ha fatto sempre innamorare i tifosi della squadre per cui ha giocato: grande tecnica di base, visione di gioco e un piede sinistro delizioso.

La classe di Franco Vazquez non tramonta mai e ha già fatto innamorare la Cremonese dopo solo una partita. Era inevitabile.